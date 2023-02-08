Выставка детских работ «Рисуем энциклопедию» в музее Николая Островского

Помните, как в детстве мы все любили книжки с картинками? Красочные иллюстрации прекрасно дополняли рассказ о чем угодно. И сейчас при упоминании любимой детской книги в нашей памяти возникают образы сказочных героев, животных из далеких стран, динозавров, живших миллионы лет назад, или пейзажей давно ушедших (или даже никогда не существовавших) цивилизаций и миров. Эти образы именно такие, как на тех самых иллюстрациях из наших книг. Иногда даже кажется, что картинки мы запомнили лучше самого текста, но, конечно, это не так. Ведь иллюстрация — это не просто картинка, а визуальный образ самого текста, его содержания, прекрасно дополняющий и раскрывающий смысл написанного, помогающий лучше понять и запомнить информацию.

Но, наверняка, бывало и так, что читая книгу в своем воображении вы уже представляли, как выглядит описанная обстановка или человек, а предложенное художником видение совершенно на них не походило. И тогда, возможно, вы думали: «Вот бы самому стать художником и нарисовать любимого персонажа!».

На выставке представлен ряд работ, которые можно объединить темой труда. Многие участники обратились к статьям энциклопедии, рассказывающим о ремеслах, земледелии и различных промыслах, например, «Жизнь черноземного крестьянина», «В гончарной мастерской», «Тяжелые будни волжских рыболовов», «Сбор хлопка». Уже традицией стало обращение к темам взаимоотношений животных и человека. Их прочтение можно увидеть в работах «Кошки на охоте» и «Охота с легавыми собаками». Не обошли стороной юные художники и историческую тему. О знаменательных событиях можно узнать из работ «Висячие сады в Вавилоне», «Спартак», «Основатели Рима». Также на выставке вы узнаете о чудесах, созданных человеком, научных открытиях и настоящей дружбе.

Конкурс «Рисуем энциклопедию» позволяет детям изобразить мир именно таким, каким они его увидели, и при этом получить новые знания из самых разных областей. Наши участники не просто художники-иллюстраторы, но и исследователи. Ведь среди томов «Детской энциклопедии», изданной Товариществом И.Д. Сытина в 1914 г., есть статьи обо всём на свете. О том, что нас окружает, о природе и космосе, об истории и научных явлениях. Статьи энциклопедии актуальны до сих пор. Например, из них можно узнать, как работает телефон, кто открыл радиоволны и то, что солнце — это звезда.

Организаторы получили удивительные рисунки из самых разных уголков нашей страны и от зарубежных участников, возможно, будущих знаменитых художников или ученых, всего 524 заявки. «С каждым годом география конкурса и количество участников растет: в 2020 г., когда впервые прошел конкурс, мы получили 174 заявки на участие, в 2021 году — 180», – отмечают организаторы конкурса.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.