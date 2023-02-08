В федеральной программе «Большие гастроли» примут участие пять подмосковных театров

В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана, разработанного Министерством культуры Российской Федерации, в 2023 году продолжится реализация программы «Большие гастроли» для ведущих театров страны.

Всего в этом году в ней участвуют 247 театров, среди которых два государственных и три муниципальных представляют Московскую область.

Московский Губернский театр 29 – 30 апреля в Краснодаре представит спектакли «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», а 27 – 29 октября в Санкт-Петербурге – «На всякого мудреца довольно простоты» и «Остров сокровищ».

Московский областной государственный театр кукол 5 – 8 октября в Кирове представит спектакли «Сказка о капризной принцессе и короле лягушек», «Ревизор», «Машенька и Медведь», «Принцесса Крапинка».

Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» 13 – 16 октября в Томске покажет спектакли «Про мою маму и про меня», «Братец Кролик и Ко, или Ковбойские истории», «Забавные истории про Хомку и Суслика».

Мытищинский театр кукол «Огниво» им. С. Железкина 20 – 24 сентября в Махачкале представит спектакли «Айболит», «Оле-Лукойе. Забытая сказка», «Женитьба Бальзаминова».

Драматический театр «Стрела» для детей и взрослых (г. Жуковский) 5 – 9 сентября в г. Изербаш Республики Дагестан покажет спектакли «Муха-Цокотуха», «Аладдин и волшебная лампа», « Лекарь поневоле».

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