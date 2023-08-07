Выставка «Гармония эмали. Меднолиитая пластика» открывается в Музее им. Андрея Рублёва

На выставке будут представлены произведения христианской меднолитой пластики, декорированные эмалью – требующим высокого мастерства материалом, техника изготовления которого была заимствована из Византии. В Древней Руси меднолитые изделия с эмалью были известны с домонгольского периода. К этому времени относятся экспонируемые на выставке кресты-энколпионы XII века, украшенные перегородчатой многоцветной эмалью.

Значительную часть экспозиции составят предметы, выполненные в литейных мастерских Выговского монастыря – крупнейшего Поморского духовного и художественного центра старообрядчества, а также в московских литейных заведениях, которые c конца XVIII века стали продолжателями традиций поморского литья. В искусстве украшения эмалью меднолитых произведений литейщики Выга достигли высокого уровня мастерства. Их эмали отличались богатой палитрой и гармоничными колористическими решениями. Изделия московских мастеров характеризуются особой декоративностью и разнообразием цветов, создающих порой неповторимые сочетания.

Выставка будет интересна не только представителям старообрядчества, но и всем интересующимся русским христианским искусством, а также широкому кругу посетителей.

Кураторы выставки – директор Музея имени Андрея Рублева М.Б. Миндлин и научный сотрудник сектора декоративно-прикладного искусства научно-фондового отдела Музея имени Андрея Рублева А.В. Хохлова.

Выставка работает с 10 августа по 1 октября 2023 года.

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