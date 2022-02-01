Выставка «Графика первой половины XIX века из частых собраний» открывается в Музее В.А. Тропинина

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени представляет выставку «Графика первой половины XIX века из частых собраний». Выставки графики – всегда событие для музея и почитателей этого жанра.

Графику редко экспонируют в силу особенностей её хранения – она очень хрупка и требует минимального взаимодействия со светом для более долгой сохранности. А графика из частных собраний коллекционеров – редкость вдвойне, так как многие вещи не показывались вообще или демонстрировались широкой публике много лет назад. Например, такова судьба отдельных работ О. Кипренского, К. Брюллова, А. Орловского, Т. Шевченко и Ж. О. Д. Энгра.

Несомненная звезда выставки – акварельный портрет княгини А. И. Лопухиной работы Карла Брюллова из коллекции Степана Вишневского (правнука основателя Музея В.А. Тропинина и коллекционера Феликса Евгеньевича Вишневского), который не выставлялся уже многие десятилетия.

Некоторые вещи, представленные на выставке отмечены интересным происхождением – они хранились в выдающихся собраниях прошлого: у великой княгини Ольги Николаевны (дочери Николая I), в коллекции неаполитанского королевского дома, у знаменитого танцовщика и хореографа Сержа Лифаря.

Часть произведений является не только интересными художественными образцами, но и редчайшими историческими документами своей эпохи. Например, на работе С. Галактионова можно увидеть Английский дворец в Петергофе, полностью уничтоженный во время Второй Мировой войны. Несомненный уникум – портрет героя войны 1812 года Графа Вальмоден-Гимборна работы М. Даффингера. До этого единственным известным его изображением был портрет работы Д. Доу в Военной галерее Зимнего дворца.

Особого внимания заслуживают обнаруженные в частных собраниях две работы Д. Папендика и И. Эрхарда, пропавшие во время Второй Мировой войны из Бременского Кунстхалле. Сейчас предметы снова введены в научный и культурный оборот.

Выставка графики первой половины XIX столетия – особенная и потому, что именно период правления императоров Александра I и Николая I выделил графику в заметную отдельную часть изобразительного искусства. Рисунок и акварель были обязательной частью в программе обучения в Российской Академии Художеств, поэтому все её выпускники априори владели и тем, и тем. А самые талантливые живописцы виртуозно рисовали и писали акварелью.

Искусство рисунка, более камерное по своей сути, хоть и занимает следующее место после живописи, не уступает первой ни в мастерстве, ни в разнообразии тем. Более того, рисунок «кровно» связан с живописью, так как является её прародителем, зерном, из которого вырастает большое живописное произведение. Рисунок более быстр, более контекстуален, он «хватает» жизнь в моменте, в самом ярком её проявлении. Будь то портрет, пейзаж или жанровая сцена, рисунок приходит на помощь, чтобы запечатлеть мгновение и впечатление.

Графические работы в пушкинскую эпоху были и более доступными для большинства дворянских и купеческих семей. Например, акварельный портрет у П. Соколова стоил от 50 руб., а живописный портрет у В.А. Тропинина от 250 руб. А заказывать портреты у «лидеров арт-рынка» того времени могли только самые богатые люди – портреты кисти О. Кипренского или К. Брюллова стоили от 1000 руб. Для сравнения на 1000 руб. можно было купить 5 прекрасных скакунов или 4-5 душ «обычных» крестьян. Рисунок и акварель как малые формы большого искусства позволяли и запечатлеть образы близких людей, и украсить дом, и оставить что-то значимое «на память». Так, благодаря графике, сейчас мы видим то, какой была наша культура, быт и наши предки в более точном и подробном отображении.

Важно отметить, что значительный раздел собрания Музея В.А. Тропинина составляет именно коллекция графических работ. Музей хранит более 400 листов оригинальной графики, акварелей, пастелей, гравюр и литографий, созданных мастерами второй половины XVIII – начала XX вв., среди которых имена известных художников В.А. Тропинина, П.Ф. Соколова, А.П. Брюллова, К.К. Гампельна, В.И. Гау и др.

Клуб коллекционеров графики был образован на основе группы в социальной сети Facebook в 2020 г. как онлайн-проект и сейчас насчитывает порядка 2000 участников.

Главная задача клуба – создать комфортное пространство для общения всех почитателям графики «золотой эпохи» культуры России, делиться интересной информацией, консультироваться с коллегами и находить возможности для демонстрации собраний.

Более 70 вещей из 17 московских и петербургских коллекций составляют экспозицию, где представлены рисунки и акварели классиков русского и европейского искусства. Работы братьев А. Брюллова и К. Брюллова, О. Кипренского, П. Соколова, А. Орловского, М. Даффингера, Ж.-Б. Изабе, Й. Крихубера, Ф. Крюгера, Ж. Энгра, когда-то украшали блистательные залы дворцов, императорские собрания и стены комнат в русских усадьбах.

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