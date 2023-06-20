Выставка Инги Сильченко «Кокошники. Для тех, кто чувствует…» открылась в галерее ВСЕКОХУДОЖНИК

С 20 июня по 2 июля 2023 года выставочное объединение ВСЕКОХУДОЖНИК проводит выставку художника декоративно-прикладного искусства Инги Сильченко «Кокошники. Для тех, кто чувствует…». Уникальность работ в том, что выполнены они в традиционной форме, но с авторским видением и с применением самых различных техник вышивки со всего мира. Работа над коллекцией кокошников началась в марте 2020 года и на сегодняшний день экспонируется 11 работ. Но это не предел. Коллекция постоянно пополняется новыми вещами.

Инга Анатольевна Сильченко родилась в г. Хасавюрт в Дагестане, в наши дни живёт и работает в Москве. Основной вид деятельности дизайн и пошив одежды класса «люкс». Художественное образование не получала, но врождённый вкус и чувство прекрасного позволяет создавать уникальные произведения.

Коллекция кокошников участвовала во Всероссийской выставке «Уникальная Россия», проходившей в Гостином Дворе и была отмечена дипломом. На персональных выставках в библиотеке им. Фурцевой, в КЦ «Рублёво» работы были отмечены дипломами и благодарностями автору.

Вдохновением для художника могут послужить самые разнообразные события: путешествия, посещение монастырей, смена времен года…

«…Почему кокошники? Этот предмет стал уже генетическим кодом русской культуры. Во всём мире кокошник ассоциируется с Россией и мне хочется показать многогранность современного русского мастерства. В своих работах я показываю свободу творческого полёта, приверженность к традиционным видам вышивки и своё понимание красоты и гармонии».

Вход на выставку свободный.

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