Из чего вырастает современная литература?

Сегодня, как и сто лет назад, поэты современности творят в авангарде времени, становясь рупорами современной действительности. Как это делать мастерски — разбирали эксперты совместно с участниками арт-школы актуальной литературы первого образовательного заезда в сезоне «Таврида.АРТ».

На открытии образовательного заезда «Только в России» ведущий редактор «Редакция Елены Шубиной» Алексей Портнов процитировал слова песни «Донбасс за нами»:

«…Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс…»,

добавив: «Донбасс уже не один. Небосвод мы держим все вместе. Можно помогать не только на фронте, но и в тылу. Держите небосвод, парни!».

Именно актуальным литературным процессам была посвящена арт-школа: «Сейчас как никогда актуальна литература о „здесь и сейчас“, и, разумеется, мы делаем ставку на сильных молодых авторов, которые без сомнений совсем скоро станут „голосами своего поколения“», — прокомментировала Алена Ракитина, руководитель направления «Литература, новые медиа и индустрия гостеприимства», куратор арт-школы актуальной литературы.

Молодых мастеров слова ждало полноценное погружение в мир поэзии, прозы, эссеистики, редакторского и сценарного дела. На лекциях говорили о связи искусства и поэзии, продвижении писателя и своих произведений в современных реалиях, актуальной поэзии и русской прозе. «В этому году у нас был сильный и харизматичный преподавательский состав и, разумеется, ожидания от работы арт-школы актуальной литературы оправдались. Все эксперты представили яркую и продуманную программу для участников», — Алена Ракитина.

Мастерские поэзии и прозы сопровождались многочасовыми разборами литературных наработок участников, а спецкурс «Как сделать из книги сценарий» Екатерины Матюшкиной, писателя, сценариста вызвал неподдельный интерес. «Такие форматы, как „Таврида“, нужны молодым авторам на любом этапе: и начинающим, и уже пишущим, и тем, кто издавался, публиковался уже. Это общение с мастерами, единомышленниками, коллегами — та профессиональная среда, которая позволяет расти», — отметил перед лекцией об особенностях редакторского дела Алексей Портнов.

Помимо образовательных форматов участникам удалось встретиться и задать вопросы известным российским писателям: Алексею Сальникову, прозаику, автору известного «Петровы в гриппе и вокруг него», лауреату премии Национальный бестселлер, Артему Ляшенко (Штапичу), прозаику, автору романа «Плейлист волонтера» и одноименного сериала, Исламу Ханипаеву, писателю, сценаристу, режиссеру. Алексей Сальников поделился с участниками тем, что в детстве очень любил писать сочинения своим одноклассникам и не видел в этом проблемы, рассказал, что «Преступление и наказание» прочел и осознал уже после школы и поделился своими мыслями: «Русский культурный код есть. Это некая вера в авторитетов больше, чем в современников, и желание жить в большой стране».

И именно судьба современной России стала в своем большинстве темой мастерской поэзии, ведь актуальная литература призвана рассказать о том, как и чем живут люди нашей страны, к чему они стремятся и чем гордятся. «Современная поэзия вырастает из жизни, из боли, из любви, из сочувствия к другому человеку, из сочувствия к окружающему тебя пространству, будь то живая или неживая природа. Потому что если нет сочувствия, сопричастности к тому, что происходит, то ты не человек, ты какой-то биоробот или деревяшечка», — поделился Олег Демидов, поэт, критик, литературовед, редактор книжной серии «КПД». В мастерской поэзии Анна Ревякина, Олег Демидов и Яна Яжмина «давали направление для движения» молодым поэтам, совместно пытались создать крымский региональный текст и предлагали список поэтов для прочтения исходя из авторского стиля участников.

Одним из итогов работы арт-школы стал отбор в проект «Настоящие», где авторы говорят о том, что важно для каждого жителя России и новых регионов страны. Победители — Елизавета Малышева из поселка Тужа Кировской области и Камила Латыпова (на фото) из Татарстана смогут прочесть свои авторские произведения на большой сцене Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» уже в августе. «Стихотворение родилось очень внезапно. Мне очень хотелось написать достойный текст о том, что происходит сейчас. И вот оно родилось прям тогда, когда я узнала, что прошла на „Тавриду“ — это какое-то невероятное счастье. Я чувствую свою причастность к тому, что происходит сейчас, после 24 февраля никто не может оставаться в стороне», — поделилась Елизавета Малышева.

«В этому году ребята из небольших городов оказались максимально пропитаны своим культурным кодом и идентичностью своих регионов — и это просто поражает и безумно вдохновляет! Все без исключения отзывчивы к новому», — Алена Ракитина.

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