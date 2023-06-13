Выставка «Конь-огонь. XX век в истории игрушек»

8 июня в культурном комплексе «Кремль в Измайлово» Музей педальных машин совместно с коллекционером Еленой Кармацкой представил выставку «Конь-огонь. XX век в истории игрушек», посвященную одной из самых древних и популярных игрушек – лошадке.
Новая экспозиция включает игрушки советского периода: всевозможные модели коней-каталок из папье-маше и пресс-опилок, первые игрушки из пластика, легендарные педальные кони с повозками, а также дореволюционные лошадки-качалки, чьи «собратья» служили и юным наследникам престола, и крестьянской ребятне.
Конь всегда был самой распространенной игрушкой. И это неудивительно: на лошадях пахали, перевозили грузы, охотились, воевали. Они объединяли пространства – без них невозможно было представить освоение новых земель, связь, транспортное сообщение между городами и странами. Лошадок мастерили из всех подручных материалов – из глины, соломы, ткани, дерева и металла. Народные игрушки также можно будет увидеть на выставке.
Образ коня настолько любим, что даже сегодня, в эпоху велосипедов, самокатов и толокаров, детям по-прежнему дарят лошадок. Правда, если раньше лошадки-каталки были для ребенка погружением во взрослый мир (вспомним, например, стихотворение «Конь-огонь» Владимира Маяковского), то в XXI веке – это возвращение к своим истокам, к миру природы, к естественным и натуральным игрушкам.
«Лошадки-каталки всегда были мечтой моего детства, но такой, иллюзорной, основанной больше на книжных иллюстрациях. Я была уверена, лошадки из детских книжек – это просто фантазия художников. В детстве моим пределом мечтания был велосипед в виде лошадки, так называемый «конь педальный». А тут оказалось, что лошадки-качалки бывают такими разными, и совсем как настоящие, с хвостами и гривами и полной амуницией, их даже игрушками назвать сложно, настоящие произведения искусства», – делится Елена Кармацкая.
Лошадки-каталки стали гордостью советской индустрии игрушки. В то время таким разнообразием моделей игрушечных коней не могла похвастаться, пожалуй, ни одна другая страна в мире. А вот педальные кони, несмотря на то что выпускались несколько десятилетий, – символом тугомыслия и неудачных решений. Чтобы сдвинуть такого коня с места, нужно было приложить недюжинные усилия. На выставке будут представлены одна из самый красивых моделей – редкий педальный конь из пластика, выпускаемый в Казахстане в 60-80-е годы, а также самые популярные модели – омского, московского и запорожского производства.
Экспозиция будет открыта до конца июля 2023 года.
Где? Москва, Измайловское ш., 73Ж, Музей педальных машин.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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