Выставка «Конь-огонь. XX век в истории игрушек»

8 июня в культурном комплексе «Кремль в Измайлово» Музей педальных машин совместно с коллекционером Еленой Кармацкой представил выставку «Конь-огонь. XX век в истории игрушек», посвященную одной из самых древних и популярных игрушек – лошадке.

Новая экспозиция включает игрушки советского периода: всевозможные модели коней-каталок из папье-маше и пресс-опилок, первые игрушки из пластика, легендарные педальные кони с повозками, а также дореволюционные лошадки-качалки, чьи «собратья» служили и юным наследникам престола, и крестьянской ребятне.

Конь всегда был самой распространенной игрушкой. И это неудивительно: на лошадях пахали, перевозили грузы, охотились, воевали. Они объединяли пространства – без них невозможно было представить освоение новых земель, связь, транспортное сообщение между городами и странами. Лошадок мастерили из всех подручных материалов – из глины, соломы, ткани, дерева и металла. Народные игрушки также можно будет увидеть на выставке.

Образ коня настолько любим, что даже сегодня, в эпоху велосипедов, самокатов и толокаров, детям по-прежнему дарят лошадок. Правда, если раньше лошадки-каталки были для ребенка погружением во взрослый мир (вспомним, например, стихотворение «Конь-огонь» Владимира Маяковского), то в XXI веке – это возвращение к своим истокам, к миру природы, к естественным и натуральным игрушкам.

«Лошадки-каталки всегда были мечтой моего детства, но такой, иллюзорной, основанной больше на книжных иллюстрациях. Я была уверена, лошадки из детских книжек – это просто фантазия художников. В детстве моим пределом мечтания был велосипед в виде лошадки, так называемый «конь педальный». А тут оказалось, что лошадки-качалки бывают такими разными, и совсем как настоящие, с хвостами и гривами и полной амуницией, их даже игрушками назвать сложно, настоящие произведения искусства», – делится Елена Кармацкая.

Лошадки-каталки стали гордостью советской индустрии игрушки. В то время таким разнообразием моделей игрушечных коней не могла похвастаться, пожалуй, ни одна другая страна в мире. А вот педальные кони, несмотря на то что выпускались несколько десятилетий, – символом тугомыслия и неудачных решений. Чтобы сдвинуть такого коня с места, нужно было приложить недюжинные усилия. На выставке будут представлены одна из самый красивых моделей – редкий педальный конь из пластика, выпускаемый в Казахстане в 60-80-е годы, а также самые популярные модели – омского, московского и запорожского производства.

Экспозиция будет открыта до конца июля 2023 года.

Где? Москва, Измайловское ш., 73Ж, Музей педальных машин.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.