Арт-кластер «Таврида» творчески встретил День России

12 июня в арт-кластере «Таврида» прошли мероприятия по случаю празднования Дня России. Участники из 89 регионов страны повязали ленты в цветах триколора на пятнадцатиметровый арт-объект «Человек, смотрящий в море» и спели любимые песни о России у костра.

Первый образовательный заезд «Только в России» арт-кластера «Таврида» в 2023 году начался в День России — 12 июня. Специально к государственному празднику один из главных символов фестивальной площадки «Таврида.АРТ» — «Человек, смотрящий в море» — заметно преобразился, облачившись в триколор. Участники заезда, прибывшие на площадку, повязали на арт-объект яркие ленты белого, синего и красного цветов. В мероприятии приняли участие представители из 89 регионов страны.

Также в рамках Дня России состоялся творческий вечер на костровой. Он погрузил участников вечера в атмосферу, пропитанную патриотизмом и уважением к неповторимому творческому наследию страны. Участники поговорили о любви к своей родине и ее истории, роли человека в формировании будущего страны, а также услышали и спели всем знакомые песни. Многие лица на костровой украшал триколор, который участники нанесли с помощью специальной краски.

На вечере выступил куратор арт-школы авторской песни Михаил Барков, а также резиденты арт-школы актуальной литературы. Вечер на костровой открыли стихотворением Расула Гамзатова «О родине», Михаил Барков и группа Т исполнили любимые и знакомые каждому россиянину песни: «Березы» группы Любэ, «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца» и многие другие, а участники арт-школы актуальной литературы презентовали авторские произведения.

Образовательный заезд «Только в России» пройдет в Крыму с 12 по 17 июня. Участники программы совместно с ведущими экспертами отраслей на протяжении 7 дней поработают с ключевыми национальными смыслами и создадут уникальные продукты, которые презентуют в конце заезда. Такое возможно «Только в России». Участники из всех регионов нашей страны смогут заявить о себе на площадке «Тавриды», найти единомышленников, вдохновиться культурными традициями, обучиться на практических сессиях и мастер-классах.

Кульминацией образовательного заезда станет концертная программа «Только в России», которая пройдет 17 июня 2023 года на территории Академии творческих индустрий «Меганом». На сцену выйдет Всероссийский молодежный оркестр национальных инструментов и артисты арт-школы хореографии «Новые русские танцы».

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