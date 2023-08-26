Выставка Ларисы Давыдовой «У времени в плену»  открывается в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ, члена-корреспондента РАХ Ларисы Алексеевны Давыдовой «У времени в плену». Наделенные исключительной самобытностью и поэтичностью, её работы запечатлели жизнь российской провинции, виды родного Подольска, образы современников, вехи отечественной истории. В экспозицию войдет более 50 живописных полотен и графических листов, созданных в разные годы, многие из которых широкая публика увидит впервые.

Л.А. Давыдова. Дочь рабочего. 2007. Холст, масло. 100х110. Собственность автора

Л.А. Давыдова. Дождь в спальном микрорайоне. 2009. Холст, масло. 120х130. Собственность автора

Л.А. Давыдова. Автопортрет с ангелом-хранителем. 1993. Холст, масло. 157х110. Собственность автора

Л.А. Давыдова. Автопортрет «Провинциалка». 1992. Холст, масло. 40х35. Собственность автора

За плечами автора – серьёзная профессиональная школа: она окончила Московское академическое художественное училище памяти 1905 года, затем мастерскую монументальной живописи Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова. Её наставниками были Ю.Г. Седов и К.А. Тутеволь, через которых художница соприкоснулась с традицией ОСТа – А.А. Дейнеки и Ю.И. Пименова. Отсюда пластическая смелость, обобщённость решений, декоративность цвета и впечатление «фресковости» её полотен, умение гармонично соединить классические монументальные композиции с непринуждённостью исполнения.

Широкое признание получил живописный цикл «Связь времён» - портреты Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, В.Н. Татищева, Екатерины II и других. Одна из известных работ мастера «Последняя черёмуха» (1987) находится в собрании московского Музея Победы. Воплощая символический рассказ о судьбе подольских курсантов, Лариса Давыдова отходит от привычного развёрнутого сюжета, заменяя взаимодействие персонажей мысленной связью времён. Программным является «Автопортрет с ангелом» (1993), написанный в момент тяжелейшего духовного кризиса. Выхваченное состояние мгновенного перехода в иное измерение считывается как торжество победившего человека, предстающего в роли триумфатора. Целая серия полотен посвящена поиску современного типажа: «Сережа» (1985, 2023), «Наташа, коралловые бусы» (1986), портреты художниц О. Утко (1997) и Р. Тихоновой (2022) и других. Облики героев одновременно конкретны и обобщены. Живописец стремится найти образ для каждой модели, исходя из деталей: позы, прически, взгляда, характерных атрибутов. Выразительна «Провинциалка» (1992), облик которой вдохновлен спортсменками и комсомолками А.Н. Самохвалова 1930-х годов. В картине «Дочь рабочего» (2007) используется красочная палитра и акцент на швейную машинку, катушки с нитками, освещённые заходящим солнцем корпуса завода.

Поэтическое отношение к предмету изображения характерно для композиций, посвящённых жизни российской провинции. Тема, появившаяся в 1980-х годах, постепенно стала одной из основных в творчестве Л.А. Давыдовой. Обращение к частному быту раскрывает обыденность как форму жизни, которая интересна и многообразна в своем проявлении. Например, картина «Утренний чай» (2005) изображает женщину за приготовлением завтрака. Автор сознательно снимает акцент с женской фигуры, переводя внимание на атмосферную обстановку. По мнению искусствоведов, этот сюжет является аллюзией на «Бар в Фоли-Бержер» Э. Мане. Натюрморты мастера отличает одна интересная черта: предметы приближены, словно выходят из пространства картины. Старинные вещи оттеняют яркие фрукты, придающие композиции нарядность. В экспрессивной манере написан «Натюрморт с кипящим чайником» (2006), где «пламенное» звучание достигается за счет использования теплых оттенков краски, положенных свободным мазком.

Важную роль в искусстве живописца занимает пейзаж, в котором современность непроизвольно сопоставляется с уходящей стариной. В «Синих тенях» (2009) преобладает лаконичность колористического решения: художница применяет цвет для создания впечатления внутреннего движения, его переходы от одного к другому контрастны, но смягчены светотенью. При всей кажущейся простоте мотивов и сюжетов в картинах чувствуется непосредственное жизненное впечатление и внутренняя цельность образа.

Автор выставки уверена, что художник в искусстве должен проявить свою «самость», поэтому каждому произведению она стремится придать особый, узнаваемый почерк. Экспозиция в академических залах познакомит столичного зрителя с многогранным творчеством серьёзного, вдумчивого мастера – Ларисы Давыдовой.

Сроки экспонирования: 6 – 24 сентября 2023 года.

Текст составлен на основе статей В.С. МАНИНА и Т.Л. АСТРАХАНЦЕВОй

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