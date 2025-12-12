Йоготерапевт Ирина Котова поделилась секретами обучения и развития персонала индустрии гостеприимства

Можно ли применить стандарты отеля 5* или ресторана класса «премиум» к преподаванию йоги? Для Ирины Котовой — не только можно, но и необходимо. Преподаватель хатха-йоги и йогатерапевт с педагогическим стажем, она уверена: внимание к деталям, радушие и умение предвосхищать желания гостя — это те же навыки, что нужны для создания исцеляющего пространства на занятиях. Йоготерапевт Ирина Котова, экс-руководитель отдела обучения и развития персонала индустрии гостеприимства поделилась секретами отрасли с читалеями АртМосковии.

— Ирина, ваш путь невероятно разносторонний: от эксперта в сфере гостеприимства высочайшего уровня до преподавателя йоги и духовного практика. Что стало тем мостом, который соединил эти, на первый взгляд, совершенно разные миры? Был ли это логичный переход или результат глубокой личной трансформации?

— Переход к духовности произошел естественным образом. Путь был, как я вижу сейчас, вполне плавным и логичным. В тот момент это не было очевидно, но все дороги постепенно вели к этому.

Спорт являлся неотъемлемой частью жизни. Я увлекалась психологией, а пилатес и йога параллельно с другими активностями были в моей жизни всегда. В какой-то момент я пошла в глубину личной практики. Затем поступила на курс углубленного изучения йоги и подготовки преподавателей. Так я стала дипломированным преподавателем хатха-йоги. Теперь я путешествую, практикую и преподаю йогу, создаю в роскошных отелях свои видеокурсы, объединяя в своей деятельности такие разные профессии и миры. Увлекательный, непростой, но очень красивый путь. В том числе путь глубочайшей внутренней трансформации.

— Ваш 15-летний опыт в сфере HoReCa, работа с премиальными брендами вроде The Ritz-Carlton, наверняка научил вас многому о сервисе и высочайших стандартах. Какие ключевые навыки из мира гостеприимства вы перенесли в свою практику йогатерапевта и наставника? Помогает ли это создавать особую атмосферу на ваших занятиях?

— Тонкостей в сервисе действительно много. В нем нет мелочей, есть детали. Ответственность и внимание к деталям в широком смысле. А ещё — душевность и радушие, улыбка. Когда ты гостеприимен, ты не можешь поступать иначе. И это действительно работает. Это ключ к сердцам клиентов в любой сфере услуг. Быть дружелюбным, как минимум, работая с людьми. А если хочешь процветания, сочетай профессионализм и любовь к своему делу, то есть к гостю, и с достоинством выполняй свою работу. Так нас вдохновляли стандарты и школа гостеприимства пятизвездочных отелей. Когда у тебя есть большой опыт работы и ты владеешь знаниями стандартов таких гостиничных сетей, как Kempinski, Lotte, The Ritz-Carlton, Marriott, Four Seasons и других, эти знания и навыки дают свободу — возможность адаптироваться под любую аудиторию, запрос и уровень мероприятия.

И весь мой опыт прекрасно ложится на любой из процессов: от организации тренинга до подбора отеля для проведения выездного ретрита. Мой профессиональный опыт и «зоркий глаз» автоматически сканируют пространство и всегда будут видеть чуть больше остальных, помогать, по возможности, предвосхитить некоторые моменты, создать «вау-эффект» и подарить позитивные эмоции.

— Вы называете себя «духовным и телесным трансформатором». С каким запросом обычно приходит человек, и каким он уходит после работы с вами?

— Это очень интересный вопрос. На поверхности все истории такие разные, но в глубине запрос один. Мы все нуждаемся в любви, во внимании и заботе о себе. Смена физической формы — это бонус. Но прежде всего меняется состояние, мышление и мировоззрение. Происходит расслабление тела и психики благодаря различным телесно-ориентированным практикам. Расширение на уровне тела и сознания. А это всегда про новые возможности и горизонты.

В индивидуальной программе йогатерапии происходит работа с конкретными запросами, в том числе бережное восстановление после травм и укрепление общего тонуса. Например, когда проходят боли в спине или колене, улучшается концентрация внимания после йога-класса — всё это даёт моим ученикам силы идти вперёд и наслаждаться жизнью.

В онлайн-журнале, где я делюсь полезными материалами и своим опытом, читатели выполняют практики, аскезы, медитации и пишут отзывы о том, как меняется их состояние, появляется «второе дыхание», проходит бессонница. Часто получаю обратную связь, что «…так вовремя мне попалась ваша статья в журнале ECO LIFE». Конечно, всё случайное неслучайно. Я во всём этом лишь проводник.

— Вы – преподаватель высшей категории с огромным педагогическим стажем и наградами, автор учебных пособий. Как этот академический, структурированный подход помогает вам в преподавании такой, казалось бы, интуитивной и духовной практики, как йога?

— Метафорично это можно представить в виде реки. Система и структура, работа по высоким стандартам, методология и педагогика дают мне чёткость в создании проектов. Это мои «берега». Кроме того, я очень дисциплинированный и ответственный человек, мне не нужен контроль. Но я инициативная, креативная натура, которой нужен простор для творчества, вдохновение и свобода. Это уже сама «вода».

В преподавании йоги, несомненно, есть свои правила и логика, и вместе с тем она очень адаптивна. Например, в одном из крупнейших йога-центров в Москве около 50 направлений йога-классов на выбор.

В своей работе я использую интегративный подход. Предпочитаю с уважением брать мудрость и пользу из разных народов, философий, традиций и культур. Поэтому мои практики всегда разнообразны и особенно подойдут тем, кто с открытым сердцем готов к новым методам и формам самопознания.

Фото: личный архив И. Котовой