Фотограф Андрей Михайлов

2022 год подходит к концу. Все мы начинаем готовиться к наступлению Нового года, закупаться подарками, думать, где и с кем будем отмечать праздник. И, конечно, каждый из нас подводит свои итоги года. Во Владивостоке проживает бесчисленное множество творческих талантливых людей, которые славят свой город, а город славит их. В столице Приморского края организовываются выставки, концерты, фотопроекты – словом, всё для того, чтобы люди больше узнали о городе. Сегодня мы хотим вам рассказать о талантливом фотографе, видеорежиссёре из города у моря – Андрея Михайлова. Андрей фотографирует Приморский край, свой город Владивосток и является одним из лучших фотографов региона.

Андрей Михайлов родился и вырос во Владивостоке. Творить Андрей начал, вдохновляясь родным краем. Приморский край помог Андрею найти и раскрыть творческий потенциал фотографа. Мы подводим итоги 2022 года. Год был необычным для многих людей и компаний, и в целом для страны.

– Андрей, как фотограф расскажите, пожалуйста, об успехах этого года? Что хорошего принес он в вашу жизнь и жизнь нашего города с эстетической точки зрения.

– Самым большим подарком в этом году для меня стала съёмка проекта «7 чудес Дальнего Востока с Лялей Алексаковой». В мае мы побывали в Забайкальском крае. В его самых красивых природных локациях. То, что поразило меня больше всего – горы Кодара, обладающие просто грандиозным масштабом и Чарские пески, которые выглядят как маленькая таёжная пустыня, это надо просто видеть, трудно передать словами. До этой поездки мы с командой делали проект «7 чудес Приморского края с Лялей Алексаковой» и все эти семь чудес опубликовывались в Читинской газете, на телевидении и на новостных сайтах города, теперь каждый Забайкалец знает о природных чудесах Приморья! В России существует бесконечно огромное количество красивых мест, которые, как я считаю, нужно посетить каждому фотографу, да и просто человеку. Не нужно застаиваться на одном месте, для повышения навыков фотографа просто необходимо путешествовать, расширять свой кругозор, искать и находить что-то новое.

– В жизни каждого фотографа бывают, смешные и необычные случаи, один из таких произошёл и с нашим героем.

– Зимой в залив Петра Великого заплывают белухи и ларги, и их можно увидеть невооруженным глазом, находясь рядом с берегом. Грех - такой момент не запечатлеть! Одной из ларг местные даже дали имя: назвали его Гришей. Дикие животные, как правило активны рано утром, по этой причине я, проснувшись в пять утра, выдвинулся на Токаревский маяк. Выбрав позицию, стою с фотоаппаратом наготове и жду. В единственной не замершей полынье вижу мордашку ларги, а тот видит меня и быстро исчезает. Думаю: так дело не пойдёт, сё же минус двадцать на улице! Фотографировать было бессмысленно. Беру экшн камеру и ставлю в режиме видео на край полыньи, так, чтобы она оказалась позади млекопитающего. И вот выныривает Гриша, смотрит на меня, разворачивается и видит этот внеземной аппарат. Занырнул в этот раз Гриша с новой силой, да так, что чуть камеру не смыло. Потом он к ней привык и удалось заснять всю его грацию в воде. Этот момент даже попал в клип моего друга Миши Комарова под названием «Кем бы ты не был». С белохвостыми орланами тоже есть свои фишки: чтобы поймать красивый кадр этой птицы, нужно прийти с парной рыбкой на набережную Цесаревича, но бывает так, что и на рыбу они не «клюют». Любят сидеть и лицезреть городскую суету часами. Поэтому я решил приходить к без десяти двенадцати, настроившись в полдень, раздается грохот от пушки, птицы поднимаются в воздух и в эти минуты можно снять птицу во всей красе.

Фотографиями «Ларги», «Орлана» и снимками прошедших в фотоконкурс Андрей Михайлов и правда может похвастаться. Однако сам он отмечает, что среди фотографий выделить одну любимую – не может. Ведь все фотографии прекрасны по-своему.

За 2022-й год Андрей принимал участие в различных фотоконкурсах, например, таких как: «35AWARDS», «Look at Vladivostok», «Home Port Vladivostok», «Глубина резкости», «Арсеньевские зори» и был их финалистом.

«Андрей Михайлов - фотограф, имеющий свой авторский почерк. Не банальные сюжеты, поиск новых ракурсов, способность увидеть и поймать уникальные моменты — это про него! Фотографии Андрея идеально передают облик и характер Владивостока, что идеально вписывается в концепт фотопремии «Посмотри на Владивосток»», – говорит Вита Vitagra Маслий, куратор проекта «Посмотри на Владивосток».

«За шесть лет существования фотоконкурса «Глубина резкости» у нас появились участники, к которым относишься как к «своим». Как правило, это наши постоянные финалисты. Мы следим за их успехами за пределами конкурса: кто где еще победил, кто куда поехал учиться, открыл студию, выпустил авторский календарь и прочее. Андрей как раз из числа таких участников. В 2017 году, когда мы провели конкурс в первый раз, Андрей только начинал фотографировать, но его кадр уже заинтересовал компетентное жюри, и снимок попал в шот-лист. Потом Андрей стал сотрудничать со СМИ, и это дало ему толчок к развитию в жанре фоторепортажа. Мы получали несколько следующих лет конкурса снимки преимущественно новостной направленности. А когда у Андрея появился квадрокоптер, я сказала другим участникам команды: «Ну все, в следующем году Андрей пришлёт фото с воздуха». И оказалась права. Я знаю, что сейчас он продолжает расти и учиться новому, теперь уже как видеограф. Это очень хорошее и достойное уважения качество», – поделилась своим мнением Наталья Макагонова, заведующая отделом поддержки и развития народного творчества Приморского краевого центра народной культуры.

– Андрей, с чего всё начиналось?

– Благодаря богатой красоте нашей природы, её неповторимому рельефу, мне захотелось делиться увиденной красотой с другими, через объектив фотоаппарата. Начинал я с разных жанров съёмки: архитектура, ночная, аэрофотосъёмка, стрит-фотографии, репортажи. Я искал более интересный для себя жанр, и наибольший интерес вызвал у меня фоторепортаж. Именно этот жанр отличается от других тем, что там нет «постановки» – все по настоящему, от эмоций людей, до их действий. Меня, как простого жителя, интересовали городские события, мероприятия, праздники, в итоге из–за этой увлечённости я стал фотокорреспондентом. Работал как фрилансером, так и в штате. Неким стартапом для меня стали местные фотоконкурсы, участвуя в них, я встретил единомышленников и коллег по фотокамере.

– Что пожелаете в новом году нашим читателям?

– В наступающем Новом году желаю всем людям не бояться трудностей, двигаться к своей цели, исполнять свои мечты. А начинающим фотографам без доли сомнений участвовать в фотоконкурсах. Ведь то, что делаешь искренне, в удовольствие – позволяет добиваться успеха. С наступающим праздником, друзья!

Вероника БАРАНОВСКАЯ,

Фото – Андрей МИХАЙЛОВ

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