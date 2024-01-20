В музее Михаила Булгакова представлены костюмы главных героев экранизации «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина

«Мастер и Маргарита» - тот роман, который любят как отечественные кинематографисты, так и зарубежные. Увидеть костюмы и эскизы Галины Солодовниковой в музее, где некогда жил автор романа, весьма занимательно и полезно.

Выбор пал на главных героев – Мастера, Маргариту, Воланда, Азазелло и Коровьева. Выставка камерная, но с интересным моментом – костюмы можно увидеть как при дневном освещении (полном), так и в сумеречном, всё – по-булгаковски. Надо отметить, что Галина Солодовникова поработала над их созданием тщательно – эпохе соответствует каждый костюм.

О происхождении персонажей, их преммников из мировой истории, легенд, литературных источников написано немало. «На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая». Клетка Коровьева отсылает к «Доктору Фаустусу» Томаса Манна, «Братьям Карамазовым» Фёдора Достоевского и европейской моде XIX века – в Британии времен королевы Виктории – клетка прочно вошла в мужской гардероб. Самые главные слова о костюме, а ещё важнее – о сущности того, кто его носит, принадлежат именно этому персонажу. К ним тоже можно обратиться на выставке.

Темно-зелёные глаза Маргариты претворились в зелёное платье – тут она не только дама конца 20-х – начала 30-х годов прошлого века, но и та, которую любит Мастер. Воланд (Woland) – профессор черной магии, историк, учёный, дьявол – чертовски умён и элегантен, так же отменно сшит и его костюм. Как известно, Азазель был знаменосцем армии Ада, при этом не только им. Он многому научил людей – ковать мечи и употреблять косметику. Что же, костюм огненно-рыжего Азазелло с котелком на голове и «клыком, торчащим изо рта», посетители тоже могут увидеть. Главные герои романа – влюбленные, Воланд и его свита – во всей внешней красе. Прекрасная возможность ещё раз подумать о произведении и его создателе.

Марина АБРАМОВА