Выставка произведений Вячеслава Стекольщикова «Созерцание настоящего» в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений народного художника РФ и академика РАХ Вячеслава Константиновича Стекольщикова «Созерцание настоящего». В основе экспозиции – более 100 живописных и графических произведений разных лет, среди которых пейзажи, портреты и натюрморты.

Вячеслав Стекольщиков. Автопортрет в старом зеркале. 2017. Холст, масло, 100х80 см

Вячеслав Стекольщиков. Бабье лето. 2010. Холст, масло, 90х120 см

Вячеслав Стекольщиков. Башня Иринарха. 1989. Холст, масло, 50х60 см

Вячеслав Стекольщиков. Борисоглебская звоница. 1990. Холст, масло

Вячеслав Стекольщиков. Витражи. 2011. Холст, масло, 60х80 см

Вячеслав Стекольщиков. Восьмидесятое лето. 2018. Холст, масло, 90х110 см

Вячеслав Стекольщиков. Древний Борисоглеб. 1989. Холст, масло, 50х70 см

Вячеслав Стекольщиков. Изумрудные купола. 1988. Холст, масло, 60х70 см

Вячеслав Стекольщиков – признанный мастер лирического пейзажа, продолжатель традиций отечественной реалистической школы живописи. По словам художника, пейзажный жанр для него – «возможность вместе с природой размышлять о времени. … Иногда время замедляет свой ход, словно передавая нам что-то главное – то, что я стремился разглядеть и рассказать в своих работах». Много путешествуя по миру, он воплощал свои впечатления в многочисленных графических сериях и этюдах, обогативших собрания крупнейших музеев страны.

Со временем на полотнах мастера сложился образ Родины, в котором закрепились традиции русской живописи и впечатления последующих лет. Питательной средой для его творчества стал русский городок Борисоглеб, расположенный неподалёку от Ростова Великого. Это место, каким его увидел художник во второй половине ХХ века, сохраняло историческую патину прошлых столетий. Сменив многолетний кочевой образ жизни на оседлый и поселившись там, он обнаружил в себе стремление вернуться к истокам, окунуться в атмосферу старины. Отсюда в произведениях автора возник мотив созерцания, спокойного течения мысли. В.К. Стекольщиков пишет обобщающий образ русской земли, запечатлевая обширные дали, леса и поля с мирно пасущимся стадом («Древний Борисоглеб», 1989; «Последний луч» 2011). Его увлекает образ жизни жителей, будто сохранивших в нашей современной жизни старинный уклад («Пруд у монастыря» 1986; «Бабье лето» 1986, 2010; «Изумрудные купола» 1988; «Борисоглебские огороды» 1988; «Полдень» 1990; «День Пресвятой Троицы» 2022). Автор так рассказывает о своих работах: «Мой Борисоглеб был наполнен ароматом поленниц свеженаколотых дров, от него пахло душистым сеном, картофельной ботвой и ржаным хлебом. В его утреннем воздухе торжествовала боевая перекличка петухов, слышалось цоканье лошадиных подков о булыжник возле монастыря и вечернее мычание возвращающихся домой коров. Все окна посада в неповторяющихся по рисунку кружевных наличниках с надеждой глядели на седые стены монастыря и сияющие в тревожном небе ХХ века кресты».

Время проносится, меняя окружающий мир до неузнаваемости, и XXI век стремительно врывается в размеренную жизнь Борисоглеба. Выбрав нелегкий путь продолжателя традиций отечественной реалистической школы, художник считает важным сохранить в своих картинах то, что делает узнаваемой русскую живопись. Данная выставка – попытка замедлить ход времени, обратиться к вечным истинам, к истокам, к спокойному созерцанию жизни.

Вячеслав Константинович Стекольщиков родился в 1938 году в Москве. В 1957 году окончил Московскую среднюю художественную школу, затем учился в Суриковском институте у профессора Ю.П. Рейнера. С 1964 года член Союза художников СССР. В конце 80-х годов В. Стекольщиков возглавлял творческое объединение «Русская живопись» МОСХа. Автор графической серии «Москва в солдатской шинели», циклов живописных работ «Любить Родину», «Борисоглебская летопись». Вместе с сыном А.В. Стекольщиковым принимал активное участие в росписи Храма Христа Спасителя. Произведения автора представлены в собрании Государственной Третьяковской галерее, Государственного Русского музея, Института Русского реалистического искусства (ИРРИ), во многих музеях России и зарубежных коллекциях.

Выставка открыта для посещения с 25 января по 12 февраля 2023 года.

Текст составлен на основе статей В.К. СТЕКОЛЬЩИКОВА и В.С. МАНИНА

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