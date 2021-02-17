Выставка работ Виталия Копачёва «Непричастность» открывается в Галерее XXI века

25 февраля 2021 года в Галерее XXI века Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается выставка работ Виталия Копачёва «Непричастность».

Произведения Виталия Копачёва разных лет похожи на неторопливые разговоры об искусстве и о человеке в искусстве. Каждая картина способна быть воспринята как часть диалога с паузами-раздумьями. Сквозь культурные слои памяти проступают фрагменты давно увиденных артефактов, они как воображаемые разговоры с древними мастерами, пытающимися в орнаментах и геометрии нащупать для себя опору в непредсказуемом мире. Пространство галереи, заполненное пространством художника, погружает зрителя в мир, который многократно создаётся и рушится, приближая нас к понятию вечности.

«Так вот, от первоначальной очень конкретной, структурной живописи, изобилующей знаками и некоей орнаментальной повторяемостью, а также ярким чистым предельно декоративным цветом, Виталий последовательно шел к Энергетической живописи, в которой цвет из знака превратился в состояние, узнаваемые элементы растворились, оставив разве что след, подобный проблеску энергии Мю-мезона… Теперь, замирая перед его картинами, я присутствую при акте Творения Вселенной!» – писал Войцех Томашевич Яворский.

«В проекте «Непричастность», который стал своего рода манифестом, он окончательно сформулировал свои основные приоритеты в искусстве, где понятие «независимости» является базовым. Собственно, в этом ключ, открывающий пространства Копачева: для понимания его работ важно учитывать, что все, что необходимо для их чувствования, считывания – находится внутри них. Для их восприятия не требуется привлечения дополнительных, внешних ассоциаций или вербального «руководства к просмотру» – их нужно видеть такими, как они есть, для этого они абсолютно открыты» – Андрей Волков.

В экспозиции представлена живопись.

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