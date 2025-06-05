Выставка «Русская традиция» открылась в залах Ростовского кремля

Раритеты из собраний двух федеральных музеев, Государственного Русского музея и «Ростовского кремля», объединены в посвященной духовным и семейным ценностям русского народа выставке «Русская традиция». Она открывается 5 июня 2025 года в выставочном пространстве памятника древнерусской архитектуры — Конюшенного двора Ростовского кремля. Открытие приурочено к Собору Ростово-Ярославских святых — главному церковному празднику Ярославской митрополии.

Выставка охватывает два столетия русской художественной культуры — от живописцев Венецианова и Тропинина до мастеров народного искусства XX века. В центре внимания — семья, народные традиции, обряды, праздники, ремёсла и повседневный быт. Более сотни экспонатов — живопись, костюмы, игрушки, предметы быта — раскрывают национальные ценности, передаваемые из поколения в поколение.

«Эта выставка — живая ткань русской культуры. Через вещи, краски, орнаменты, через лица и сцены из народной жизни мы рассказываем о главном: о семейной памяти, уважении к труду и связи времен», — отметил директор «Ростовского кремля» Никита Аникин.

Ключевые темы экспозиции — народные праздники, свадебные обычаи, семейная жизнь, воспитание детей, ведение хозяйства. Особое место занимают уникальные костюмы из регионов России, элементы приданого, пасхальные яйца, обрядовая посуда, редкие образцы вышивки, набойки и лаковой миниатюры.

Выставка «Русская традиция» станет важным событием летнего музейного сезона для гостей Ростова Великого, путешествующих по старейшему российскому турмаршруту «Золотое кольцо».