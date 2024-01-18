Выставка скульптуры к 80-летию со дня рождения Леонида Баранова (1943-2022

Л.М. Баранов (1943-2022) в мастерской

Российская академия художеств представляет ретроспективный выставочный проект, приуроченный к 80-летию со дня рождения заслуженного художника РФ и академика РАХ Леонида Михайловича Баранова (1943-2022). В экспозицию вошло более 150 произведений: от ранних скульптур 1960-х годов до работ, созданных в 2022 году. Среди них – образы деятелей культуры и искусства прошлых столетий и современности, композиции на религиозные сюжеты, которым автор посвятил последние 30 лет своей деятельности.

Творческий мир известного московского скульптора - это невероятно сложный синтезированный путь человека эпохи Возрождения, барокко и классицизма. Виртуозно владея реалистической лепкой и резьбой, художник работал в разнообразных материалах - гипсе, бронзе, меди, алюминии, дереве. И несмотря на то, что мастер переживал каждый новый этап во времена постмодернизма, ему удалось создать свою траекторию диалога с искусством. Барочная смятенность, академически классическая строгость, человеческие взаимоотношения – все использовалось автором для создания очень сложных и ясных образных открытий.

Л.М. Баранов родился в Москве в 1943 году. С самых юных лет он попадает в мир скульптуры - в Дом пионеров на Ленинских горах, где преподавал В.С.Щербаков; позднее переходит в Центральный дом пионеров, где посещал уроки А.В. Попова. Именно в этот период его творческому потенциалу дается невероятный импульс, о котором автор вспоминал много раз. Не поступив с первого раза в Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), ровно через год он был зачислен в Московский государственный художественный институт им. В.И. Сурикова, где учился у профессора М.Ф. Бабурина в мастерской под руководством Н.В. Томского.

Во многом его путь в искусстве был уникален. Никогда не занимая руководящие должности, он ежедневно работал над собственными произведениями. Художественный почерк автора сложился достаточно быстро. Глубина и острота мышления, склонность к иронии и игре, высочайший уровень мастерства, органическое врожденное чувство формы – грани этой яркой творческой личности. Точное знание, безупречность переживаний наполняют скульптуры обаятельным сходством с оригиналом и удивительной поэтичной легкостью. Все сделано как бы в раз, непринужденно достоверно. Изготовление скульптур по классической технологии, раскраска гипса, использование бронзового литья, разноцветное тонирование металла, разнообразная обработка поверхностей для достижения игры фактур демонстрируют его высокий профессионализм.

В 1960-1980-ее годы Леонид Михайлович создал ряд выдающихся творческих работ, которые вошли в золотой фонд советского изобразительного искусства, многие из них попали музейные собрания СССР. В музеи Людвига (г. Кельн и г. Будапешт) была закуплена композиция из 11 скульптур, посвященная А.С. Пушкину. В 1988 году композиция Л.М. Баранова «Полет» побывала на борту космического корабля во время совместного советско-французского полета. В тот же период работы автора в области монументального искусства начали устанавливать в городах России и за рубежом - это памятники Петру I в Роттердаме (1997), Ф.М. Достоевскому в Баден-Бадене (2004) и другие. Яркие образы отечественных исторических деятелей украсили и Москву - был открыт памятник архитекторам Василию Баженову и Матвею Казакову в Музее-заповеднике «Царицыно» (2007), Петру I и доктору Николаю Бидлоо на территории Госпиталя имени Н.И. Бурденко (2009). Последним важным произведением Л.М. Баранова в столице стал монумент князю Петру Вяземскому у здания Российского исторического общества на Воронцовом поле (2019).

Скульптор также вошел в историю отечественного искусства своими одухотворенными образами известных личностей в начале 1970-х годов. Среди них - портретные серии, посвященные У. Шекспиру, М.В. Ломоносову, А.С. Пушкину, Н.В. Гоголю, Ф.М. Достоевскому, Л.Н. Толстому, личностям, которые неизменно олицетворяют классический пантеон непреходящих духовных ценностей. Леонид Баранов – автор масштабной серии образов выдающихся современников и его друзей - В.Е. Брайнина, О.В. Булгаковой, И.Э. Грабаря, С.Г. Мильченко, Н.В. Мурадовой, Н.И. Нестеровой, М.В. Красильниковой, О.М. Савостюка, Т.П.Сажина, А.Г. Ситникова, М. Пина, И.В. Пчельникова, В.В. Тишина, З.К. Церетели, А.В. Цигаля и других. За пятьдесят лет творческой деятельности ему удалось создать уникальный мир, ориентированный на ценности высокого искусства. Своей главной теме – поэтической интерпретации образов великих деятелей истории, науки и культуры – он оставался верен до последнего дня. Часть этих произведений можно будет увидеть на академической выставке, посвященной 80-летию со дня рождения скульптора. На тему религиозных сюжетов будет представлена целая серия скульптур, среди которых «Воскресение», «Дионисий, пораженный и восхищенный красотой божьего мира», «Сусанна и старцы. Посвящение Тинторетто», «Спас», «Церковка».

Л.М. Баранов (1943-2022). Шекспир. 1968–1969. Бронза. 45x18x10. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Л.М. Баранов (1943-2022). Радищев. 1972. Бронза. 45х13х12. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Л.М. Баранов (1943-2022). Н.В. Гоголь. 2006. Бронза. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Л.М. Баранов (1943-2022). Зигмунд Фрейд. 2005. Бронза. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Л.М. Баранов (1943-2022). Зеркало для Федерико Феллини. 1999. Бронза. 55x45x7. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Л.М. Баранов (1943-2022). Зеленый квадрат. 1990. Медь. 80х80. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Л.М. Баранов (1943-2022). Екатерина II. 2005. Бронза. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Л.М. Баранов (1943-2022). Шостакович. 1980. Бронза. Собственность семьи автора. Фото - Егор Чербаджи

Мастерство Леонида Михайловича проявлялось также и в экспериментах с пространственными решениями авторских скульптурных экспозиций. Фигуры, которые он располагал на низком постаменте, позволяли воспринимать их в слиянии с окружающим пространством. Куратором проекта Петром Барановым система анфилады выставочных залов Российской академии художеств на Пречистенке будет решена тематически, что позволит представить обширную картину творчества, проследить развитие стиля и важнейших идей мастера - Леонида Баранова.

Текст составлен на основе статей П.Л. Баранова, М.М. Курилко-Рюмина, И.Е. Светлова, С.Г. Джафаровой.

Управление информации (пресс-служба) РАХ