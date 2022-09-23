Выставка живописи Ирины Рыбаковой «Здесь Родины моей начало»  в Российской академии художеств

Российская академия художеств представляет выставку произведений Заслуженного художника РФ и члена-корреспондента РАХ Ирины Владимировны Рыбаковой «Здесь Родины моей начало», приуроченную к юбилею автора. В экспозиции представлено около пятидесяти этюдов и живописных полотен, выполненных в последние несколько лет.

Ирина Рыбакова. Бабушкино окно. Холст, масло, 70х90 см, 2021

Ирина Рыбакова. Белый налив. Триптих. Часть 3. 50х110 см, 2019

Ирина Рыбакова. Лето. Холст, масло, 80х110 см, 2017

Ирина Рыбакова. Опять весна на белом свете. Холст, масло, 125х145 см, 2020

Ирина Рыбакова. Радоница. Холст, масло, 140х100 см, 2018

Ирина Рыбакова. Разлив. Холст, масло, 50х100 см, 2016

Работы Ирины Рыбаковой в лучшем смысле традиционны, каноничны. В них счастливо соединяются хорошая живописная школа и восприимчивая к красоте мира душа автора. Творчество художника вбирает в себя лучшие традиции русского реалистического пейзажа. Основная тема полотен живописца – неброский, но одухотворенный мир среднерусской природы.

Её живописная манера отличается лаконизмом, стремлением раскрыть красоту житейского, будничного. Творчество художника пронизано любовью к родной земле, к простому человеку-труженику. Художника привлекает человек, не утративший связей с природой, не потерявший способности взглянуть на вещи искренне и безыскусно. Наверное, поэтому с такой любовью живописец изображает детей: они воплощают телесную и душевную чистоту, пытливый и добрый интерес к миру. Свет и сердечное тепло, которое источают эти работы, пробуждают у зрителя стремление вернуться в солнечный, гармоничный, волшебный мир детства.

Вся жизнь Ирины Владимировны есть осуществление заветной мечты детства, и уже потому она – человек счастливой судьбы. Рыбакова родилась на тверской земле, недалеко от знаменитой Академической дачи – настоящей «мекке» русского реалистического искусства. Живописные тверские луга, леса и озёра, неописуемо красивая река Мста даже не побуждают задаться вопросом, почему художники облюбовали именно это место. Когда-то здесь проходили летнюю практику студенты Императорской Академии художеств. В конце 1940-х Академическая дача была передана в ведение Академии художеств СССР и стала творческой площадкой для советских мастеров пейзажной и пейзажно-жанровой живописи. В 1970–1980 гг. здесь появились современные мастерские и вспомогательные помещения, и Академическая дача (с 1964 г. носит имя И.Е. Репина) превратилась в круглогодичный центр изобразительного искусства.

Первое и главное впечатление детства Ирины – художник, работающий на пленэре. Девочка часами могла смотреть на то, как молчаливые и странные люди в заляпанных краской беретах священнодействуют у холстов – и на холстах оживают картины родной природы. Алексей и Сергей Ткачевы, Николай Новиков, Анатолий Левитин, Валентин Сидоров, Алексей Грицай, Юрий Кугач — каждое имя художников, работающих тут, — ярчайшая страница в истории отечественного изобразительного искусства. Деревенских девчонок и мальчишек известные мастера нередко приглашали в качестве натурщиков. Братья Ткачевы пригласили маленькую Иру позировать для картины «Хлеб республики». Вот она, эта хрупкая босоногая девочка в платке, которая высоко задрав голову, смотрит, как красноармеец широко надрезает краюху черного хлеба. «Было мне тогда семь лет. Дебют, что и говорить, получился нервным. Все ребята пошли горох собирать, мне тоже хочется. А я стою с запрокинутой головой, как ошалевшая. Шея затекла. Но ничего – терплю! Пересилила себя, осталась. На десять лет. Каждое лето кто-то из художников приглашал меня “на натуру”…». Тогда, в пору первого прикосновения к тайнам творчества, девочка-дошкольница не могла понимать, с какими большими мастерами свела ее судьба, но пытливый взгляд ребенка схватывал главное: искусство – это и чудодейство, и труд.

«Художники казались мне волшебниками, и я сама хотела в этом волшебстве оказаться. Мы находили в траве брошенные тюбики из-под краски, пытались что-то изобразить. Вот только беда: в нашей семье художников не было. Никто со мной не занимался. Пришлось встать на путь самообразования: я выпрашивала у родителей альбомы, краски и с головой погружалась в любимое дело. А было мне пять лет. Несмысленыш! Но, видимо, уже тогда я поняла: я не могу не стать художником!» — отмечает автор выставки. Однажды на маленькую деятельницу, которая сама ставила себе натюрморты и пыталась их писать, обратила внимание Лия Александровна Острова (1914–2009), дом которой находился неподалеку. Сложившийся мастер и известный в ту пору художник — она решила взять на себя творческое шефство над девочкой. Еще один творческий наставник юной художницы – Петр Иванович Страхов (1921–2004).

Полгода Ирина Рыбакова находилась на Академической даче, полгода – училась в школе в Костроме и окончила ее с золотой медалью. Затем поступила на художественно-графический факультет Костромского государственного педагогического института им. Н.А. Некрасова.

После окончания вуза Ирина Рыбакова недолгое время работала во Всероссийском художественно-научном реставрационном центре имени И. Грабаря, училась мастерству реставратора масляной живописи у известного художника Льва Богомолова. Но своими главными художественными университетами Ирина Владимировна называет Академическую дачу. Она-то и стала для художника подлинной Академией, точкой пересечения творческих исканий и маршрутов. Здесь Ирина Владимировна обрела своих лучших учителей.

Первым руководителем творческого потока, где она занималась, был Михаил Абакумов (1948–2010), выдающийся русский пейзажист. Потом были потоки под руководством академика Анатолия Левитина (р. 1922). Он и Николай Соломин в 1991 г. дали Ирине Рыбаковой рекомендации для вступления в Союз художников России. Хорошей школой для художников Академички были суждения и оценки Юрия Кугача (1917–2013): его критических комментариев и боялись, и ждали. Как-то Юрий Петрович подошел к стоящей за этюдником Рыбаковой, придирчиво осмотрел работу и сказал: «Маленькая, а пишет, как мужик!». Главная в жизни Ирины Владимировны встреча произошла тоже на Академической даче. Однажды сюда приехал для прохождения академической стажировки ученик Гелия Коржева художник Николай Владимирович Колупаев. В 1988 году Рыбакова и Колупаев поженились. Именно своего супруга она называет главным своим наставником в изобразительном искусстве: «Иметь возможность видеть, как работает Николай, учиться у него, слушать его советы – для художника большое счастье. И школа серьезная, прочная…».

Сегодня Ирина Рыбакова – широко известный мастер пейзажа и жанровой живописи. Наиболее близок ей мир русской деревни, образ простого сельского труженика. Живописные работы автора пронизаны любовью к русской природе, к «малой Родине», к истокам русского характера и культуры. Любимые времена года художника Рыбаковой – ранняя весна и поздняя осень. В эти дни мир становится прозрачным и безыскусным. Её работы нашли широкое признание коллег, специалистов нашей страны и за рубежом. И.В.Рыбакова ведёт педагогическую деятельность и активно пропагандирует современную реалистическую школу живописи. Имеет многочисленные награды, дипломы, премии и поощрения различных организаций, фондов, творческих союзов, министерств и ведомств.

Завершит работу выставка 23 октября.

Текст составлен на основе статьи Алексея ЗЯБЛИКОВА

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