В Красногорске пройдет презентация альманаха «Литературное будущее Московской области»

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1 октября в Центральной библиотеке г. Красногорска пройдет презентация альманаха «Литературное будущее Московской области».

Издание подготовлено королёвским литературным объединением «Финист» на средства стипендии Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Подмосковья при поддержке Союза молодых литераторов Московской области при Союзе писателей России.

В альманах включены произведения 25 поэтов, прозаиков и публицистов из 13 городов – Красногорска, Химок, Мытищ, Сергиева Посада, Хотькова, Королёва, Раменского, Воскресенска, Каширы, Серпухова, Одинцова, Голицына, Лотошина.

Во время презентации гости смогут услышать стихи и фрагменты помещенных в книгу рассказов. Также у каждого будет шанс получить альманах в подарок и поучаствовать в автограф-сессии.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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