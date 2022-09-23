В Красногорске пройдет презентация альманаха «Литературное будущее Московской области»

1 октября в Центральной библиотеке г. Красногорска пройдет презентация альманаха «Литературное будущее Московской области».
Издание подготовлено королёвским литературным объединением «Финист» на средства стипендии Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам Подмосковья при поддержке Союза молодых литераторов Московской области при Союзе писателей России.
В альманах включены произведения 25 поэтов, прозаиков и публицистов из 13 городов – Красногорска, Химок, Мытищ, Сергиева Посада, Хотькова, Королёва, Раменского, Воскресенска, Каширы, Серпухова, Одинцова, Голицына, Лотошина.
Во время презентации гости смогут услышать стихи и фрагменты помещенных в книгу рассказов. Также у каждого будет шанс получить альманах в подарок и поучаствовать в автограф-сессии.
Начало в 19.00. Вход свободный.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.