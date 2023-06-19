Выставкой «Перезагрузка» открылось новое арт-пространство в столице

16 июня Арт-центр Exposed и ARS Gallery открыли новое арт-пространство совместной выставкой живописи и скульптуры из разных стран, включая Россию, Аргентину, Южную Африку и Америку. Экспозиция включает более 30 работ 12 художников. Выставка продлится до 8 июля. Вход свободный.

В июне 2023 года, после десяти насыщенных событиями лет на Шаболовке, Арт-центр Exposed, основанный в 2011 году шотландским бизнесменом и любителем искусства Кеном Клайми, меняет локацию и в коллаборации с Московской галереей современного искусства ARS Gallery открывает свои двери на Космодамианской набережной, 52, с. 11, рядом с Домом Музыки напротив Светлановского зала ММДМ.

Наряду с новым веб-сайтом этот шаг знаменует собой следующий этап в развитии Exposed, основанный на тесном сотрудничестве и партнерстве с ARS Gallery, направленный на укрепление и расширение присутствия на современной арт-сцене. Альянс профессионалов в лице команд Exposed и ARS Gallery объединен единой миссией и целью — демонстрировать прекрасные и заставляющие задуматься произведений искусства из многих уголков мира, сочетающих современный российский талант с эклектичным международным влиянием, — и позволить посетителям не просто видеть искусство, но и взаимодействовать с ним, а также приобрести, с чем Вам помогут искусствоведы и профессионалы в мире инвестиций и финансов. Помимо выставочной деятельности наши специалисты имеют опыт проведения музыкальных мероприятий и различных творческих вечеров.

Работы резидентов, прошедших строгий отбор, хранятся в частных коллекциях по всему миру и выставлялись в российских и международных галереях, таких как Новая Третьяковка, ЦВЗ Манеж (Москва), Русский музей (Санкт-Петербург), Grand Palais (Париж), Melrose Arch (Йоханнесбург), Florence Biennale (Флоренция) и др.

2023 год знаменует не только новое помещение, но и новую главу в жизни и сотрудничестве Exposed с ARS Gallery. Команды сфокусируются на продвижении и на предоставлении возможности ряду очень талантливых, но малоизвестных художников представить свои работы на кураторских персональных или смешанных выставках, а также на вовлечении гостей в мир инвестиций в предметы искусства за счет предоставления полного спектра услуг, таких как: консультация и подбор картины, художественной фотографии или скульптуры в соответствии с запросом; решение правовых вопросов – таких как, сопроводительные документы и разрешение на вывоз за рубеж; рекомендации по реставрации и оформлению интерьера.

На первой выставке «ПЕРЕЗАГРУЗКА» в новой локации представлены работы художников из различных частей мира: Аргентины (дерево / мультимедиа), Южной Африки (скульптуры из силиконовой бронзы), России (картины пастелью, маслом, смешанные техники, инсталляции, бронзовые скульптуры) и Америки, хотя и созданные в Москве (картины маслом, акрилом и кружевом).

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