Международный круглый стол «Молодежь в диалоге культур России и Франции» прошел в Русском доме в Париже 14 июня 2023 года в рамках «Тенишевских дней в Париже».

Специалисты из России, Франции, Италии, Египта и Узбекистана обсудили самые важные вопросы взаимодействия культур: Исторические связи России и Франции, взгляд молодежи, Взаимодействие культур: литература, музыка, изобразительное искусство, Феномен Тенишевой - великого гражданина мира.

Ирина Кеня (Россия, Брянск) рассказала о зарождении и становлении дружбы между Россией и Францией, отметив, что сквозь века взаимный интерес только усиливается и наша задача дать возможность взаимодействовать и понимать друг друга через встречи, фестивали, выставки и любые другие мероприятия культуры.

Галина Мерзликина (Россия, Москва) рассказала о великом русском художнике, литераторе, декораторе и театральном деятеле Константине Алексеевиче Коровине, родившемся в России, закончившем свою жизнь во Франции. В 1923 году, ровно 100 лет назад Константин Коровин покинул Россию. Уже, живя в Париже, Коровин писал свои рассказы и воспоминания, где с особой теплотой и болью рассказывал о судьбах своих друзей, чьими произведениями восхищается весь культурный мир. Он так и не сумел войти в жизнь Франции, всей душою он любил Париж любовью гостя и очень тосковал по дому. В наши дни Фонд содействия сохранению культурного наследия имени Константина Алексеевича Коровина занимается сохранением памяти великого художника и ежегодно 11 сентября проводит «Большой Коровинский пленэр», 5 декабря «Коровинский чтения» и выставки работ К.А.Коровина, его друзей современников и последователей Коровинской школы, участников пленэра.

Луи Эврар Десанлис (Франция, Париж) рассказал о своей истории любви с Россией, о выставках своих картин и желании снова побывать в России. История Коровинскхих пленэров очень заинтересовала французского художника, решившего присоединиться и 11 сентября написать Кафе Де Ля Пэ, так любимое Коровиным.

Лариса Кондрашкина (Россия, Санкт-Петербург) рассказала о единстве в разнообразии двух великих государств России и Франции, о истории активного начала проникновения культуры и языковой традиции Франции в России, начиная с 1790 года, когда после Великой Французской революции аристократы Франции выезжали в Италию, Швейцарию и Россию, вместе с собой привозили часть своей родины, стиль жизни, культуру, музыку, медицину и красивый французский язык. Для многих французов Россия стала второй родиной, другие, которые смогли вернуться во Францию, привезли с собой культуру и традиции России. Французы очень бережно относятся к истории двух стран Рене Герра, историк, профессор рассказывает о том, что множество улиц носят названия, связанные с Россией. Сохранены и отреставрированы дома, где останавливались Чехов, Достоевский, Гоголь и другие деятели искусства. Медицина, искусство, наука и образование объединяют молодежь со всего мира, в Санкт-Петербурге ежегодно проходит большой студенческий фестиваль искусств «Виват! Мы - будущие врачи мира. Наследники традиций», где молодежь рассказывает друг другу культуру историю своего народа, показывает национальный колорит в одежде, кухне, танце и театральных постановках. Студенты Первого Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета имени академика И.П.Павлова Абдуллаева Хадиджа, Марием Харруби и Костикова Анастасия рассказали, зачем и почему они продолжают традиции, изучают языки и обмениваются опытом в 20и странах мира.

Денис Фон Мекк (Россия, Москва) рассказал о своей работе по сохранению памяти о Петре Ильиче Чайковском.

Наследием Марии Клавдиевны Тенишевой Ирина Кеня занимается долгие годы, совместно с Рене Герра, историком, коллекционером написаны 2 книги, создан виртуальный музей, снято 4 документальных фильма, ежегодно проводятся тенишевские фестивали , конференции и круглые столы, посвященные памяти Тенишевой, родившейся в России, собравшей вокруг себя лучших представителей культуры и искусства своего времени Рериха, Коровина, Серова, Малютина и других, строившей дома, больницы, школы и училища, создавшей Музей русской старины в Смоленске и показавшей всему миру стиль «А Ла Русс» на выставке в Лувре.

Тамара Исаченко (Россия, Смоленск) рассказала о Фленово, где находится бывшая усадьба Тенишевых — Талашкино. Здесь на рубеже XIX–XX вв. известная меценатка, коллекционер и художница Мария Клавдиевна Тенишева создала художественный центр, получивший европейскую известность, здесь работали художники И.Е. Репин, М.А. Врубель, композитор И.Ф. Стравинский, здесь бывал Федор Шаляпин.

Здесь до наших дней сохранилось великолепная мозаика Николая Рериха «Спас Нерукотворный», выполненная художником над порталом Церкви Сошествия Святого Духа.

Здесь находится знаменитый сказочный «Теремок», бревенчатое сооружение, подлинный шедевр русского малого зодчества, выполненный по проекту Сергея Малютина. В «Теремке» можно увидеть изделия талашкинских мастерских, мебель, изготовленную по эскизам С.В. Малютина, акварели М.А. Врубеля, керамику Н.К. Рериха, расписные балалайки, произведшие фурор на Всемирной выставке в Париже.

Жанна Доронина (Италия, Милан) рассказала о своей истории знакомства с работой Тенишевой в Италии.

Шериф Гед (Египет, Каир) из Русского дома в Каире рассказал о своей работе по продвижению русской культуры в Египте, отметив, что отменить русскую культуру невозможно.

Елена Пешкова (Узбекистан, Ташкент) рассказала о своем проекте «Живая вода», созданном для объединения молодежи под эгидой творчества с целью привлечения внимания к проблемам окружающей среды, отметив, что искусство - самый простой и понятный способ взаимодействия с миром.

Гундарева Екатерина (Италия, Рим) рассказала о связи Тенишевой с Римом, о выставке в Замке Святого Ангела и своей работе.

Эльмира Сирачева (Россия, Москва) рассказала о том, что искусство от сердца к сердцу раскрывает силу и мощь русской культуры.

Ольга Мелитонян рассказала о межрегиональном волонтерском лагере в усадьбе Тенишевых в Хотылево и его историко-образовательном компоненте

Завершился круглый стол фильмом «Традиции Тенишевского наследия».

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