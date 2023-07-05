Выставку Музея Победы о Курской битве покажут почти в 20 зарубежных странах

Выставку Музея Победы «Закат Цитадели» в июле-августе 2023 года покажут в представительствах Россотрудничества почти в 20 зарубежных странах. Экспозицию увидят в Абхазии, Австрии, Азербайджане, Болгарии, Киргизии, Турции, Молдавии, Аргентине, Франции, Иордании, Бельгии, Казахстане, Китае, Шри-Ланке, Таджикистане, Туркменистане. Выставочный проект создан Музеем Победы к 80-летию Курской битвы. Экспозицию представят в оффлайн- и онлайн-форматах.

В новую выставку входят около 200 материалов из фондов Музея Победы. Это десятки фотографий боевых действий и героев Курской битвы, карты и документы, агитационные плакаты, рисунки фронтовых художников, письма, оцифрованные изображения личных вещей участников битвы. Экспозиция охватывает период от подготовки к сражению до праздничного салюта. Зрители узнают о хронологии боев на «Огненной дуге», значении битвы, ее героях.

Экспозицию представят посетителям Русских домов и Российских центров науки и культуры, а также виртуальным гостям этих площадок. Так, например, 5 июля, в 80-ю годовщину начала Курской битвы, выставка Музея Победы будет размещена на сайте РЦНК в Брюсселе (Бельгия), в Вене (Австрия), а также открыта в Баку (Азербайджан). 12 июля выставка будет представлена Центром русской культуры в Казахстане в рамках мероприятия, посвященного 80-летию Курской битвы.

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