Выставка иранского искусства открылась на ВДНХ

4 июля в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ открылась выставка иранского искусства. В течение пяти дней посетители смогут познакомиться с национальной культурой, декоративно-прикладным творчеством, живописью, а также достижениями креативной индустрии Ирана. В торжественной церемонии открытия приняли участие Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и ее иранский коллега, Министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили.

«Мы очень ждали открытия этого большого и яркого проекта, в котором нашли свое отражение многосторонние связи Ирана и России. В нашей стране много поклонников иранского кинематографа, невероятной красоты ювелирных украшений, и конечно, легендарных ковров, изделий из кожи. Мы понимаем, что это — только частица многотысячелетней истории выдающейся страны, к которой мы можем прикоснуться здесь, в Москве. Надеюсь, благодаря нашей с вами работе, количество совместных выставок, выступлений и гастролей представителей культуры наших стран будет только увеличиваться», — отметила Ольга Любимова.

Министр культуры Ирана поблагодарил правительство РФ и лично Любимову за возможность открыть в России неделю культуры Ирана. Он отметил, что президент Ирана Ибрахим Раиси обращает особое внимание на развитие культурных связей с дружественными государствами.

"С учетом развития стратегических и политических отношений с дружественной страной Россией настало время развивать наше культурное взаимодействие. Мы должны развивать культуру и искусство в унисон с развитием политических и экономических отношений наших стран. Я очень надеюсь, что мы тоже в скором времени станем свидетелями открытия "Недели культуры Российской Федерации" в Исламской Республике Иран", - заключил Эсмаили.

Выставка организована в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Ирана». Всего вниманию российских ценителей иранского искусства представлено более 500 экспонатов, среди которых архитектурные макеты на тему иранской культуры и цивилизации, чеканка с эмалированным покрытием, традиционная одежда, тренды иранской моды — современные костюмы, образцы ткани, картины, обрамления, шкатулки из папье маше, скульптуры, книги для детей и другое.

Экспозиция состоит из нескольких разделов. Один из них представил образцы иранской живописи, художественной каллиграфии, орнаментов для оформления религиозных, поэтических и исторических книг, традиционной деревянной инкрустации, а также фотографии достопримечательностей страны.

Другой раздел показывает ювелирное и декоративно-прикладное искусство: чеканку по серебру, золоту, меди, инкрустацию бирюзой посуды, украшений, декоративных изделий, керамические вазы, знаменитые иранские ковры и гелимы, а также экспонаты, выполненные в технике минакари — древней традиции нанесения на металл или керамику разноцветной эмали.

Еще один раздел посвящен будущему страны: здесь можно познакомиться с локализованными иранскими компьютерными играми, игрушками, книгами, анимацией. Посетители смогут побывать и на виртуальной экскурсии по крупнейшим музеям и историческим объектам Ирана, включенным в списки наследия ЮНЕСКО.

Выставка открыта для посещения до 8 июля с 11:00 до 22:00. Вход свободный.

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран, Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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