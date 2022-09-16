Выставочный проект SLIYANIE откроется в культурном пространстве WIP на Яузском бульваре

С 23 сентября по 2 октября в культурном пространстве WIP на Яузском бульваре пройдет выставка современного междисциплинарного художника DARINA DASH. Во время экспозиции будет представлена серия новых работ, для создания которых автор использует различные медиумы, такие как: дополненная реальность, медиапроекции, инсталляции, звуковое абстрактное сопровождение и др.

Проект посвящён метаморфозам современного мира, как периода слияния физической вселенной и виртуальных пространств. Это отражение изменчивости, неустойчивости, постоянного движения и отсутствия конкретного вектора. Это яркая потребность человека в познании нового и обнаружении себя в виртуальных вселенных, и в то же время устойчивости и заземлении в физическом мире. Художница отражает свое восприятие изменений в физическом мире, слияние этих пространств, создание новой уникальной вселенной, которая все больше становится видимой и осязаемой.

«Я начала испытывать яркую потребность в идентификации себя и своих истинных целей, не основанных на замыслах физической вселенной и своём развитии как существа только физического мира. Я заметила, как ткань материи начала искажаться. Взаимодействия людей, потребности, истинные цели стали пробуждаться и вторичные смыслы перестали нести хоть какой то вес. Мне было сложно уловить, что же конкретно происходит, и я продолжила наблюдать. Я увидела, что физическая вселенная уже неразрывно связана с виртуальными пространствами, метавселенными, новыми мирами, где мы можем существовать без дополнительных контекстов и вторичных смыслов. Ткань физической вселенной снова начала обретать первичными смыслы и истину в самых искренних вариациях», – говорит автор проекта о своих работах.

Для зрителя выставка – это возможность оказаться в утрированной части новой физической реальности, осознать ее трансформации, адаптироваться к ее искажениям и новым смыслам. Сейчас каждому важно почувствовать себя причастным к этим изменениям и увидеть, что мы способны на них влиять.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.