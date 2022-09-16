Выставка Людмилы Новихиной «Как хорошо тому, кто любит красоту» открывается в Музее-заповеднике «Абрамцево»

16 сентября 2022 года в залах отдела художественных ремёсел Музея-заповедника «Абрамцево» начинает работу персональная выставка Людмилы Васильевны Новихиной — художника декоративно-прикладного искусства, художника по металлу, графика и педагога.

Выставка представит зрителям произведения цветной графики, художественного металла, скульптуры и мелкой пластики, выполненные художницей в разные годы, и большую серьёзную работу Людмилы Новихиной последних лет — разработку иконографии и исполнение иконы «Кёнигсбергское чудо Явления Пресвятой Богородицы».

Людмила Васильевна — человек разносторонних интересов, большой эрудиции, работоспособности и активности, обладает широким взглядом на искусство. В её творчестве находит воплощение реалистическая традиция психологизма, импрессионистический лиризм, символистская театральность, кубистический эксперимент. Её произведениям свойственна душевность — коренное, традиционное качество русского искусства. Работая в разных жанрах, она покоряет зрителя яркой индивидуальностью, стилистическими, пластическими и колористическими находками.

Л.В. Новихина — мастер пейзажа, умеющий проникновенно, правдиво передать самобытную красоту русской земли, духовную наполненность каждого избранного пейзажного мотива. Изысканный вкус, полёт вдохновения, дар колориста и совершенное мастерство, деликатность, с которой художница изучает и пишет натуру, создавая трепетные лирические пейзажи, проникнутые тонкими нюансами настроения, подчёркивают незаурядный творческий потенциал автора. Её пейзажи глубоко содержательны, они, словно распахивая для зрителя окно в безграничный мир природы, пробуждают чувства добрые, дарят эстетическую радость, снимают с глаз пелену серости.

Неслучайно в название выставки своих произведений автор вынесла поэтическую фразу «Как хорошо тому, кто любит красоту».

Родилась художница в городе Астрахань в 1952 году. Окончила с отличием отделение художественной обработки металла Абрамцевского художественно-промышленного училища (1972) и факультет декоративно-прикладного искусства Московского высшего художественно-промышленного училища имени С.Г. Строганова (1977).

Людмила Новихина — участница профессиональных художественных международных и российских выставок (с 1977). Вот уже 45 лет она ведёт педагогическую деятельность: преподаёт скульптуру и композицию на отделениях художественной обработки кости и художественной обработки металла Абрамцевского художественно-промышленного училища / колледжа имени В.М. Васнецова (с 1977). Член Союза художников России (с 1993).

Произведения представлены в собраниях Музея-заповедника «Абрамцево», Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, находятся в частных собраниях в России и за рубежом.

Выставка будет работать до 16 октября 2022 года.

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