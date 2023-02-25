Willie Key (Уилли Кей) представил свой новый сингл «Daga»

«Daga» - свежий сингл от артиста Willie Key (Уилли Кей), известного в нашей стране благодаря шоу «Голос» и последующей работе со своим бывшим наставником Леонидом Агутиным. Название сингла переводится с испанского языка как «кинжал». Исполнитель и он же автор песни, Уилли, рассказывает: «Это взгляд на любовь с другой стороны. Иногда больше всего боли тебе причиняет тот, кто больше всех тебя любит, потому что случаются любови, которые убивают».

Вдохновением для трека послужило традиционное испанское фламенко. «Я всегда любил фламенко, и с большим уважением к жанру создавал эту песню с характерными ритмами и гитарными мелодиями. Гитары и перкуссию записывали с Алексеем Стародубцевым и Ильёй Казанцевым. И там между улыбок, аккордов и идей случилась магия. Или "duende" как это называют во фламенко». - рассказывает Уилли.

При этом было решено записать современный бас и добавить электронную перкуссию. Для инструментального соло Уилли выбрал неожиданный инструмент - электронную балалайку в исполнении прекрасного артиста Struno.

«Живя в Москве часто задавался вопросом, почему так мало звучит здесь такой красивый инструмент как балалайка. И, поскольку лучший способ что-то сказать - это сделать, я отправил демо песни моему хорошему другу и прекрасному музыканту Struno». В результате в песне очень органично сочетаются разные музыкальные культуры. Над сведением трека работал испанский мастер Jose Mendoza (Хосе Мендоса), обладатель латиноамериканской Грэмми. В съёмках видео приняли участие первоклассные танцоры фламенко Наталия и Степан Прибытко, лауреаты международных конкурсов, участники шоу «Dance Революция».

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