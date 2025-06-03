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Альбом-каталог «Unknown Georgian Avant-Garde»

editor
By editor
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авангард

В свет вышел альбом-каталог Unknown Georgian Avant-Garde, посвященный творчеству грузинских художников альтернативного искусства XX века. Автор проекта и издатель — Ida Berlin, специалист в области искусства и атрибуции объектов материального культурного наследия.

Альбом посвящён творчеству малоизвестных широкой публике, но значимых представителей грузинского искусства XX столетия. Издание акцентирует внимание на творческом наследии художников, чьи произведения являются важной частью культурной идентичности Грузии. Альбом создан при участии Музея изящных искусств Дижона (Франция) и Грузинского национального музея и выпущен на русском и английском языках ограниченным тиражом — 300 экземпляров.

Альбом-каталог Unknown Georgian Avant-Garde является результатом исследовательской и кураторской работы, направленной на переосмысление и популяризацию грузинского авангарда, модернизма и андеграунда. В издание включены биографии, критические очерки и визуальные материалы, посвященные художникам, работавшим в жанрах авангарда, нонконформизма, лирической абстракции, сюрреализма, концептуального искусства и других.

Основная цель каталога — познакомить широкую аудиторию с произведениями грузинских художников, чьё искусство развивалось вне рамок официальной культурной повестки и, незаслуженно, остаётся в тени более известных деятелей.

Изображение: Обложка альбома «Unknown Georgian Avant-Garde», Ida Berlin, 2025. Vera Pagava, ARPÈGE, 1955. © Musée des Beaux-Arts de Dijon/François Jay © Association Vera Pagava

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