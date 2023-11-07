Аида Гарифуллина и Клеман Нонсье

5 ноября на сцене Большого зала Московской консерватории состоялся заключительный концерт Красноярского фестиваля искусств «Хворостовский». События фестиваля в Красноярске, Новосибирске и Москве посетили более 10 тысяч человек.

В основу концепции фестиваля этого года легла тема наставничества и передачи традиций исполнительского мастерства. В концертах с признанными профессионалами оперной сцены выступили лауреаты международных музыкальных конкурсов.

Так, 5 ноября на сцену Московской консерватории вышла заслуженная артистка РФ Аида Гарифуллина, солистка Мариинского театра Ирина Шишкова и обладатель первой премии XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского 2023 года Сон Чи Хун (Южная Корея). Вместе с солистами выступил Красноярский академический симфонический оркестр под управлением лауреата Международного музыкального конкурса им. С. В. Рахманинова Клемана Нонсьё (Франция).

Сон Чи Хун

Эту же программу 31 октября и 3 ноября увидели жители Красноярска и Новосибирска. «Я впервые побывал в Красноярске, в Сибири и очень воодушевлён — для меня всё новое, много впечатлений. С оркестром у нас сложилась настоящая команда. Концерт требует много концентрации, ты должен быть собран внутри. Дмитрий Хворостовский — амбассадор Сибири. Когда я был маленький, во Франции он был популярен, и я его знал. Сейчас быть в Красноярске, в его родном городе — это что-то особенное для меня», — поделился Клеман Нонсьё.

Помимо концертов участники фестиваля провели творческие встречи и мастер-классы для студентов тех музыкальных учебных заведений Красноярска, где учился Дмитрий Хворостовский. Встречу со студентами Красноярского педагогического колледжа провел солист Мариинского театра Владислав Сулимский: «Я очень счастлив снова вернуться в Красноярск, — отметил исполнитель. — Этот город пропитан аурой Хворостовского. Я безмерно ценю и уважаю этого человека. То, что он сделал для русской оперы, мало кому удавалось. Помню, как мы с ним готовили арию Макбета на фестивале в Миккели, насколько он проникся ко мне, подправлял каждую нотку. У Дмитрия неповторимый тембр голоса. Не знаю, за счет чего это происходило. Кто-то грудью больше поет, кто-то головой. Дмитрий пел воздухом и всегда выделялся среди других певцов бархатным голосом и безумно длинным дыханием».

Красноярский фестиваль искусств «Хворостовский» проходил с 13 октября по 5 ноября. Участие в фестивале приняли четыре оркестра, 6 дирижеров, 250 музыкантов и 21 солист, представляющие Россию, Францию, Китай, Южную Корею и Казахстан. С гастролями Красноярск впервые посетили Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и ансамбль Questa Musica. Спустя полвека в Красноярск вернулся Заслуженный коллектив России академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии: предыдущее его выступление здесь состоялось в 1969 году.

«Когда мы каждый концерт видим, как зал аплодирует стоя, мы понимаем, что миссия фестиваля выполнена на 100%. К Дмитрию Хворостовскому нельзя относиться равнодушно. Все, кто хоть раз с ним сталкивался в творческом или рабочем процессе, помнят его харизму, теплоту общения. Наши гости, наши звёзды с огромным счастьем соглашаются участвовать в фестивале. Это делает нашу работу по-особенному душевной», — отметил генеральный продюсер фестиваля Евгений Стодушный.

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