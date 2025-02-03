Выставка «О счастливом царстве» открылась в Музее-заповедника Абрамцево

В пространстве Поленовской дачи Музея-заповедника Абрамцево открылась выставка «О счастливом царстве», приуроченная к 140-летию театральной деятельности Абрамцевского художественного кружка.

Выставочный проект посвящен истории постановок сказки Александра Островского «Снегурочка», с которыми связаны работы лучших абрамцевских художников. Идея уютного домашнего спектакля, зародившаяся в узком дружеском кругу, была одной из самых больших удач в истории Абрамцево. Кураторы проекта стремились воссоздать творческую атмосферу усадьбы, где литература и музыка соседствовали с изобразительным искусством, а современные художники вступали в диалог с русской традиционной культурой.

Обращение к этой сказке естественно для художников Абрамцевского кружка, которые интересовались русским фольклором, изучали его, иллюстрировали сказки и былины. Представленные в экспозиции эскизы костюмов и декораций, выполненные Виктором Васнецовым для первой постановки «Снегурочки», состоявшейся еще в московском доме известного предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова зимой 1882 года, прекрасно передают содержание сказки, раскрывая характеры ее героев.

А уже в 1885 году на сцене Русской частной оперы Саввы Мамонтова состоялась премьера одноименной оперы Римского-Корсакова в декорациях Виктора Васнецова. Известно, что художник очень внимательно относился к тексту пьесы. Следуя за ремарками Островского, он воссоздал царские палаты, окруженные открытыми галереями с видами на церкви и башни крепости. Среди элементов декора выделяются мифологические образы — сирены, львы и птицы-сирины, которые в конце ХIХ века нередко украшали предметы крестьянского быта. Эти мотивы используются в оформлении экспозиции, по замыслу куратора Музея-заповедника Елены Митрофановой и воплощенные художником проекта Евгением Гриневичем. Отталкиваясь от васнецовских эскизов, дополненных цитатами из сказки Островского, Гриневич формирует сценическое пространство выставки, отражающее постепенное развитие сказочного сюжета и трансформацию его героев. Особое место уделяется моменту «таяния Снегурочки», который считается одним из самых трогательных эпизодов оперы. В представленной на выставке инсталляции, показана хрупкая нежность образа Снегурочки, которой суждено погибнуть под натиском живительных сил весенней природы.

Помимо произведений Виктора Васнецова, куратор проекта Елена Митрофанова включила в экспозицию эскизы Сергея Малютина, исполненные для более поздних постановок «Снегурочки», а также керамическую сюиту Михаила Врубеля, который создал образы основных персонажей оперы. В образе Весны угадываются черты лица жены художника Надежды Забелы-Врубель, лучшей, по мнению композитора, исполнительницы партии Снегурочки. Масштабная живописная работа Евгения Гриневича дополняет экспозицию, вступая в диалог с произведениями русских классиков и напоминая о том, что Абрамцево и сегодня продолжает вдохновлять современных художников.

Отдельный зал выставки предназначен для демонстрации фильма «Снегурочка» – выдающегося произведение немого кино 1914 года работы легендарного мастера кукольной анимации Владислава Старевича. Здесь же прозвучат музыкальные фрагменты из оперы «Снегурочка». Живой декорацией васнецовского Берендеева царства может служить сама усадьба Абрамцево, архитектурные образы которой закономерно перекликаются с театральными эскизами Васнецова и общей сценографией пространства выставки.