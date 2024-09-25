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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Я то, что ты захочешь»: генеральная репетиция в Театре V

editor
By editor
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я то что ты захочешь - спектакль

Театральные репетиции, особенно премьерные, обычно скрыты от зрительских глаз, но Театр «V» смело открыл двери для просмотра генеральной репетиции спектакля «Я то, что ты захочешь», премьерный показ которого состоится уже совсем скоро.

Почему нам было интересно попасть именно на эту репетицию? Спектакль уникален тем, что это первая постановка пьесы в России, предлагающая открытие новых граней Пиранделло, автора знаменитых «Шесть персонажей в поисках автора» и «Генрих IV». Возможно, пьеса «Я то, что ты захочешь» не так известна зрителям, так как не входит в русскоязычный список работ автора. Во-вторых, режиссер спектакля – Алексей Вэйро, знаменитый своим неповторимым новаторским стилем, добавляет интриги.

С первых минут становится понятно, что сюжет — это лишь часть того, что придется осмыслить зрителю. Действие происходит в Берлине 30-х годов. Певичка из бара, возможно, итальянская аристократка, страдает от амнезии и стоит перед выбором: декаданс Берлина или ренессанс Венеции. Вопросы о правде и лжи становятся центральными, что делает спектакль мета-историей о самом театре. Спектакль, в котором театр рассказывает сам о себе.

Эта многогранная драматургия требует внимательного восприятия, и каждый зритель интерпретирует ее по-своему. Как указывается в официальном анонсе: «Эта история будет такой, какой её увидит тот, кто смотрит». И уже на этапе репетиций мы убеждены, что каждый зритель воспримет спектакль по-своему. Каждый интерпретирует его в зависимости от своего жизненного опыта, профессии и уровня культурной осведомленности. С интересом будем наблюдать за премьерой и дальнейшей жизнью этого спектакля.

В ролях: Ирина Манакина, Никита Недосек, Мария Янушевская, Сергей Астахов, Игорь Литовкин, Антон Ощепков, Лиза Поликарпова, Екатерина Петрилина, Кирилл Парменов.

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