Столичные театры и концертные организации полностью перешли на продажу билетов по новым правилам 

Несмотря на изначально существовавшие у театров и концертных залов опасения по поводу перехода на новую систему, все участники пилотного проекта адаптировались к изменениям. Об этом заявил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Билеты на мероприятия на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, участвующих в проекте, и официальных билетных операторов.

«Пилотный проект уже начал давать первые результаты в решении одной из главных своих задач – в борьбе с перекупщиками и недобросовестными агентами по продаже билетов. Они столкнулись с очевидными трудностями. Мы отмечаем активизацию недобросовестных участников рынка, реализующих мошеннические схемы, и на этом фоне обращаем особенное внимание наших зрителей на необходимость приобретать билеты только на официальных ресурсах. Например, в полном объеме техническая возможность заполнения персональных данных и их надежной защиты реализована на mos.ru и на сайтах наших театров и концертных залов», — рассказал Алексей Фурсин.

С полным перечнем официальных сайтов учреждений – участников проекта можно познакомиться по ссылке, кроме того, приобрести билеты можно в разделе «Афиша» на Официальном портале Мэра и Правительства Москвы. В рамках пилотного проекта с помощью верифицированных сервисов на данный момент куплено уже более 150 тысяч билетов.

«На многие события после 15 марта билеты уже полностью раскуплены. Мы внимательно следим за динамикой продаж в наших учреждениях. Среди них есть многие концертные залы и театры, открывшие продажи в декабре прошлого года. А кто-то принял решение открывать продажи на репертуар, например, в середине февраля», – добавил Фурсин.

В данный момент с коммерческими билетными системами также разрабатывается функционал по покупке билетов на их платформах с использованием учетных данных MOS ID. Это позволит посетителям проходить на мероприятие по куар-кодам или штрих-кодам без дополнительного предъявления документов. Такой функционал уже реализован при покупке билетов на сайте mos.ru. А куар-коды доступны в мобильных приложениях «Моя Москва», «Госуслуги Москвы» и «Мой id».