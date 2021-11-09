нехитри выпустила две новых песни

Группа «не хитри» играет искренние эмоциональные песни в жанрах альтернативный рок, поп-рок и инди. Взяв название от таблички московского бара, группа принимает его как воплощение честности и открытости перед своими слушателями. В композициях группы появляются простые герои со своими настоящими историями — они переживают из-за отношений, мечтают вырваться из душного метро навстречу путешествиям, и с теплотой вспоминают папины сказки на ночь.

Новый релиз «Забываю» — это две меланхоличных осенних песни, полные драйва, барабанов и перегруженных гитар. Обе — в одном темпе и тональности, но очень разные по звучанию и по сути. «Забываю», авторства Лёши (вокалиста группы) — это светлая грусть об ушедших воспоминаниях; «По краю», которую придумал Макс (басист) — депрессивный речетатив о ситуациях, когда кажется, что тебя никто не принимает.

Обе песни будут доступны для прослушивания 12 ноября 2021 года на цифровых площадках.

Фото — страница группы ВКонтакте

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