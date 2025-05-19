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Якутский бренд одержал победу на Московском международном конкурсе молодых модельеров

editor
By editor
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коллекция полет стерха
Фото предоставлено организаторами конкурса «МКММ»

Коллекция «Полет стерха» бренда «AiKet», созданная якутским дизайнером Кюннэй Ивановой-Йэн Сур, была признана лучшей на Московском международном конкурсе молодых модельеров (МКММ), прошедшем в Москве. В конкурсе приняли участие 20 российских брендов, представляющих женскую, мужскую и детскую одежду.Коллекция была разработана креативным агентством «AiGroupPro» и включила семь образов, вдохновленных образом статной и священной птицы – стерха.

«Эта коллекция вдохновлена образом стерха – символа счастья и благополучия для Якутии. В древних легендах говорится о семи божественных сестрах-стерхах, которые, спустившись из Верхнего мира в наш Срединный мир, превратились в прекрасных девушек, даруя людям счастье и красоту. Наши модели воплощают этот миф, объединяя эстетику древних легенд с грацией этой удивительной птицы и современными модными трендами», — рассказала о своей работе дизайнер Кюннэй Иванова-Йэн Сур.

Модели коллекции выполнены из натуральных материалов с использованием традиционного якутского орнамента XIII века. Дизайнеры использовали сочетание грубых и мягких фактур, дополнив их бисерной отделкой.Московский конкурс молодых модельеров (МКММ) – международный социально значимый проект в российской fashion-индустрии, который проводится в Москве уже более 13 лет.

Автор и организатор конкурса Екатерина Матвеева также высоко оценила работу якутского бренда: ««AiKet» стал абсолютным победителем конкурса, завоевав главный приз. Наши итальянские партнеры, которые уже много лет поддерживают МКММ, сразу отметили уникальный колорит и характер бренда. В качестве награды команда «AiKet» отправится этим летом в Италию, где примет участие в модных показах, шоурумах с итальянскими дизайнерами, а также встретится с байерами и посетит местные производства. Желаю бренду дальнейших успехов и еще больше креативных коллекций».

Коллекция «Полет стерха» будет представлена на II Международном форуме креативных индустрий «Создано на Дальнем Востоке» в конце мая.

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