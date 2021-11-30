Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» стал лучшим на международном кинофестивале в Индии

Фильм «Надо мною солнце не садится» якутского режиссёра Любови Борисовой стал одним из победителей на VI Кинофестивале стран БРИКС ((Бразилия, Индия, Россия, Китай, ЮАР), который прошёл в рамках 52-го Индийского международного кинофестиваля в индийском штате Гоа. Якутская лента разделила награду с картиной «Баракат» режиссёра из ЮАР Эми Джефты.

В рамках международной секции фестиваля было показано 148 фильмов из 73 стран. Российское кино было представлено картинами «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Одесса» Валерия Тодоровского, «Т-34» Алексея Сидорова. Кроме того, в различных программах гоанского фестиваля были показаны российские фильмы «Огонь» Алексея Нужного, «Китобой» Филиппа Юрьева, «На острие» Эдуарда Бордукова и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева. Также в рамках программы «Ретроспектива» был продемонстрирован ряд советских кинолент.

«Надо мною солнце не садится» — картина производства национальной кинокомпании «Сахафильм». Фильм, снятый режиссёром Любовью Борисовой в 2019 году по повести якутского писателя Николая Лугинова, рассказывает о молодом человеке по имени Алтан, который вынужден провести целый месяц на пустынном острове на Крайнем Севере. Его единственным соседом оказывается старик Байбал, который доживает свой век в этих местах и просит Алтана похоронить его рядом с могилой жены. Каждый день Байбал ждет своей смерти, а Алтан делает все, чтобы старик захотел прожить еще один прекрасный день.

Ранее фильм завоевал приз зрительских симпатий на XXXXI Московском международном кинофестивале, премию Сети продвижения азиатского кино (NETPAC), победила на III Международном арктическом кинофестивале «Золотой ворон» и Nuuk international film Festival в 2020 году. Лента также получила приз зрительских симпатий и приз FIPRESCI на кинофестивале в Котбусе в Германии в 2019 году.

Напомним, сейчас в целях поддержки региональной киноиндустрии по поручению Главы Якутии Айсена Николаева разрабатывают стратегию развития якутского кинематографа на период до 2025 года. В Якутске также планируется запустить первый на Дальнем Востоке креативный кластер, который будет открыт для всех, кто работает в области креативных индустрий, в том числе для специалистов киноотрасли.

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