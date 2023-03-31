Яна ВАСИЛЬЕВА: Приобретение внутреннего баланса и опоры – это самое главное, что дал мне этот проект «Искусство быть»

Проект «Искусство быть: запредельно близко» благотворительного фонда «Гольфстрим» увидели жители трёх регионов России: Татарстана, Владимирской и Ивановской областей. Проект нацелен на популяризацию современного искусства, как ресурса для развития инклюзивной культуры в стране. Лучшие художники страны приняли участие в проекте, пройдя предварительно обучение в арт-резиденции от фонда. На вопросы нашего корреспондента ответила Яна Васильева, художник, автор работы «Остров камней и равновесия».

Художник Яна Васильева

– Яна, расскажите, пожалуйста, как случилось искусство в вашей жизни? Как вы стали заниматься художественными практиками?

– Сейчас я позиционирую искусство как стиль жизни, раньше я это отрицала, а потом приняла. На самом деле искусство в моей жизни было всегда. Я родилась в творческой семья. Папа – кузнец, мама – ювелир. У них постоянно были какие-то эскизы, зарисовки. И с детства у меня было творческое развитие: занятия на фортепиано и так далее. Фотография – это первый медиум, с которого я начала свою художественную практику. Фотография тоже была со мной с детства. Еще ребенком мы с сестрой бегали с полароидом и видеокамерой, мы снимали новостные ленты, сюжеты, разных букашек. Я постоянно что-то конструировала из отходов папиного производства. Это как лего, только интереснее. Раскаленный металл в огромной печи, грязь… Помню нашу первую кузню с огромной печью, куда папа залезал полностью и вычищал оттуда уголь. Это всегда производило на меня впечатление. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что искусство было со мной всегда. В 2014 году я стала заниматься искусством более осознанно.

– А что произошло в 2014?

– Я долгое время работала коммерческим фотографом и через какое-то время я очень пресытилась тем, что превращала людей в отретушированных идеальных и похожих на роботов. И я поняла, что при помощи фотографии я могу рассказывать о чем-то более важном и интересном, но никак не находила баланса между коммерческой и творческой съемками. И я решила полностью уйти в творческий процесс. 2014 год – это для меня переломный момент, когда я полностью отказалась от коммерческой съемки и стала делать свое искусство. Это тоже была фотография. В кузне я оставалась только для помощи папе как подмастерье. А потом настал момент, когда в фотографии я дошла до определенного этапа и мне захотелось выйти в объем. Тогда в кузне я стала не только помогать папе, но и делать что-то свое, странное.

– Какие объекты вы создавали?

– Я тогда поступила в самоорганизованный институт – Краснодарский институт современного искусства, который курировала Арт-группировка «ЗИП». Кстати, они были участниками первого цикла проекта «Искусство быть» со своей инсталляцией «Шалаш». Когда они узнали, что у меня есть кузня и что я умею в ней работать, они пытались подтолкнуть меня развиваться в этом направлении. Для одного из занятий надо было придумать проект самоорганизованной организации, которая будет помогать художникам и кураторам. Я придумала сайт для современных художников, а еще награду в современном искусстве – трофей. И я создала эскиз этого трофея, который надо было выковать. Ковать было непросто. Металл – сложный материал, про него нужно многое знать. И работа в кузне - это тяжелый физический труд. Мне надо было изогнуть металл в те формы, которые я себе представила. Я сделала трофей и назвала его «Решающий момент». Тогда я об этом не думала, а сейчас мне кажется, что это был пророческий момент. Тогда у меня была концепция, что это решающий момент для художника, человека, для развития, а сейчас я понимаю, что тот момент действительно оказался решающим для меня и моего творческого пути. Сейчас я больше работаю в кузне, тем не менее фотография в моей жизни тоже есть.

– Сейчас кузнечное дело и фотография – это два ваших основных направления?

– Да. Еще я делаю инсталляции, но части моих инсталляций все равно делаются в кузне.

– А что это за проект тотальной инсталляции «Климатроны», которым вы сейчас занимаетесь? В чем заключается основная идея?

– Основная идея – проработать свои уязвимости, поработать над своими проблемами, погрузиться в самоанализ и найти внутренний баланс. Климатроны – это прозрачные архитектурные сооружения, в которых растут растения в искусственных для окружающей среды, но подходящих для растения условиях. Например, в пустыне в климатроне будут расти водные растения. Я проецирую это на человека. Есть части из папье-маше – это человеческое начало, это то, что взывает к проработке каких-то проблем. И есть кованая часть вокруг, которая защищает и поддерживает. Я делаю климатроны и устанавливаю их в разных уголках России, в труднодоступных места: Урал, Алтай. Для меня очень важно взаимодействие с природой. Я давно мечтала побывать на Байкале. И вот я только недавно вернулась оттуда, установила там климатрон. Мне очень важно совершать физическое действие, поэтому ко всем местам установки климатронов я иду некоторое расстояние пешком. Самый маленький мой путь – это 7 км, самый большой - это Байкал - 42 км. Часто бывает так, что нет связи, климатрон тяжелый, погода плохая, нужно идти в гору… Я устанавливаю климатроны там, где я чувствую единение с природой и с собой, фотографирую инсталляцию и забираю ее домой, потому что для меня это искусство, а для природы и других людей это мусор. Пока я иду я отключаюсь от информационных потоков и прорабатываю свои страхи. Я установила уже десять климатронов, у меня есть фотографии, подтверждающие это, в этом году я надеюсь сделать еще несколько объектов, а в следующем году планирую большую выставку. Все климатроны соберутся вместе, а в центре будет кованая сфера, где зрителю можно будет пребывать один на один с собой.

– Какие у вас есть внутренние приобретения благодаря этому проекту?

Участники Проекта «Искусство быть»

– 2022 год был очень тяжелый. Если бы я не работала над климатронами и не уезжала в командировки для того, чтобы их устанавливать, если бы не было уединения и нахождения внутреннего баланса, мне было бы тяжело. Приобретение внутреннего баланса и опоры – это самое главное, что дал мне этот проект. Я поняла, насколько важно ментальное здоровье. Меня очень поддержала и наша арт-резиденция, работа над «Садом камней и равновесия» в проекте «Искусство быть». В этом для меня сила искусства.

– То есть проект «Искусство быть» тоже для вас поддерживающий?

– Очень. И он стал таким своевременным. Наши вебинары, наши обсуждения во время арт-резиденции дали мне почувствовать, что жизнь продолжается. То есть понимание того, как должна выглядеть моя работа с точки зрения инклюзии, это один большой плюс. А второй большой плюс – это вот эти опора и поддержка. У меня с 2016 года есть фотопроект с мамой. И я долгое время думала, что надо выйти с этим проектом в объем. А потом я увидела open-call проекта «Искусство быть» и поняла, что тема инклюзии для меня очень важна, потому что моя мама теряет зрение. И далее возникла идея моей инсталляции, где есть и тема инклюзии, и тема утопии, которую я люблю.

– Как на вас повлиял инклюзивный контекст проекта «Искусство быть»? Как он меняет работу? Как он меняет вас?

– На самом деле очень сильно. Благодаря обучению я поняла, что нужно очень многое учитывать с технической точки зрения для того, чтобы работа отвечала критерием инклюзивности. Например, камни на моей инсталляции стали статичны, чтобы обеспечивалась безопасность. Моя работа трансформировалась еще и для возможности подъезда к ней на инвалидной коляске. Я научилась учитывать большое количество факторов про разработки художественной работы, сейчас мое искусство включает эти размышления. Я также поняла, что работая над проектом в сфере искусства надо думать о конкретных группах людей, конкретных аудиториях. И еще я осознала, что очень многое возможно, если делать это коллективно, командой. Очень важна поддержка. Когда есть надежные партнеры и специалисты, подсказывающие на разных этапах, то возможно очень многое.

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* Яна Васильева – живет и работает в Краснодаре. Художница и исследовательница, работает с фотографией, инсталляцией и скульптурой. Член Союза фотохудожников России. Победитель множества международных и всероссийских конкурсов для деятелей культуры и искусства. Участник персональных (в том числе в Китае, США, Тайланде и Франции) и групповых выставок (в том числе в Австралии, Германии, Италии, Испании, Китае, США, Южной Корее, Финляндии). Интересуют темы коллективности, телесности, уязвимости, утопии и влияние информационных потоков, часто изображает взаимодействие человека с природой. Сейчас активно работает над проектом тотальной инсталляции в разных местах России «Климатроны». Отдает предпочтение органическим материалам.

** «Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

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