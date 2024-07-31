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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Яндекс Карты разработали навигацию для арт-парка «Никола-Ленивец»

editor
By editor
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никола ленивец и яндекс карты

Яндекс Карты разработали навигацию по крупнейшему в Европе арт-парку «Никола-Ленивец» и запустили тематические подборки с маршрутами для знакомства с ним.

При въезде в Никола-Ленивец посетителей встретит карта, где отмечены инсталляции, арт-дома и многое другое. К 36 постоянным арт-объектам поставили экспликации, на которых указано их название и автор, а также есть QR-код, ведущий в Яндекс Карты.

В их приложении и десктопной версии всегда доступна подробная карта парка, и там же можно найти детально проработанные 3D-модели знаменитых «Ротонды», «Бобура», «Маяка» и «Мавзолея».

Для тех, кто готов отправиться в путешествие по просторам Никола-Ленивца, Яндекс Карты создали подборки, по которым можно построить четыре тематических маршрута для прогулок и каждый раз по-новому исследовать арт-парк. Проект называется «Мыслимо-Немыслимо», и предлагает посетителям необычный опыт погружения в атмосферу искусства и природы.

На одном из таких маршрутов можно познакомиться с арт-аттракционами, которые будут интересны детям и взрослым, желающим ненадолго вернуться в детство. На другом — узнать об архитектуре арт-домов, переосмысливающих привычные форматы жизни и отдыха на природе. Два оставшихся маршрута предлагают изучить инсталляции Старого парка, практически слившиеся с ландшафтом. А также сонастроиться с собственным «я» с помощью арт-объектов, располагающих к размышлениям.

Александр Каныгин, руководитель спецпроектов Яндекс Карт:

— «Мыслимо-Немыслимо» — проект, который подробно знакомит с парком и открывает его с неожиданных сторон. В Никола-Ленивце все одновременно реально и иллюзорно. Физические объекты имеют свои истории и мифы. Так же и наши маршруты проходят по местам, но одновременно и по ощущениям и эмоциям. Отсюда такое название.

Никола-Ленивец — не только крупнейший арт-парк под открытым небом, но и культовое место для многих наших пользователей. Поэтому нам как сервису было важно помочь им сориентироваться на огромной территории и получить новый опыт и ощущения от природы и искусства.

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