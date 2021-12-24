В январе 2022 года в России и за рубежом пройдет II Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова

С 17 по 30 января 2022 года более чем в 40 городах России и ближнего и дальнего зарубежья состоятся концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски в рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова. Фестиваль — уникальный творческий проект, идея организации которого принадлежит друзьям, коллегам, соратникам генерал-лейтенанта Валерия Халилова в знак глубокого уважения и памяти о выдающемся деятеле отечественной военной музыки современной России. В 2022 году фестиваль посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и 70-летию со дня рождения Валерия Халилова.

Музыкальный фестиваль откроется 17 января молебном в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове и концертом на Исторической сцене Большого театра в Москве Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского и Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова под управлением полковника Геннадия Саченюка.

20 января в концертном зале Государственного академического Мариинского театра (Санкт-Петербург) состоится концерт старейшего духового оркестра, основанного по приказу Петра I, — Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы.

— С 20 по 23 января в российских и зарубежных городах пройдут концерты духовых, симфонических оркестров, хоров, ансамблей песни и пляски, включая как гражданские, так и военные коллективы, взрослые и детские, в том числе инклюзивные, — рассказывает Виктория Халилова, генеральный директор Благотворительного фонда Валерия Халилова. — Объединяющий символ фестиваля — песня-гимн «Навсегда великая страна» на слова Александра Савицкого и музыку Валерия Халилова прозвучит в финале каждого концерта.

В рамках II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова в Москве пройдут вечер романса в музее-усадьбе «Остафьево» — «Русский Парнас» и фестиваль детских и молодежных коллективов московских музыкальных школ на площадке Музея Победы и Детской школы искусств им. М.А. Балакирева.

Кроме того, на ГУМ-катке на Красной площади и на других площадках столицы ледовое шоу представит Духовой оркестр Правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша — единственный в нашей стране и мире духовой оркестр, выступающий на льду.

Гала-концерт в последний день фестиваля и в день рождения Валерия Халилова, 30 января, будет включать выступления в формате дефиле сводного оркестра, хора и сольных номеров звезд российской эстрады. Концертные номера объединят всю творческую деятельность военного дирижера и композитора Валерия Халилова. Концерт пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

I Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова состоялся в 2020 году более чем в 20 городах России и в Республике Беларусь. Основные цели фестиваля — демонстрация особой роли духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения, возрождение ее славных традиций и дальнейшая популяризация музыкального искусства.

Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке Департамента культуры Минобороны России, ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО Агентство «ЛУКОМ-А».

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