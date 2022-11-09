Ё-фест выбирает самый вдохновляющий леттеринг и каллиграфию

Фестиваль леттеринга и каллиграфии Ё-фест проходит в столице при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и приглашает всех желающих познакомиться с искусством красивого письма. Поддержка фонда позволяет сообществу быть максимально открытым для большого количества зрителей и познакомить всех с актуальными трендами написания и применения Букв.

Ё-фест — это регулярное событие, которое каждый раз предлагает своим зрителям новые формы взаимодействия. Весной 2022 года встреча каллиграфов и леттереров состоялась в Центре городской культуры «Графит», осенью фестивальный weekend принимал у себя фуд кластер ДЕПО, а сейчас выставка работ участников Ё-феста перенесена в онлайн-пространство — на сайте фестиваля можно не только познакомиться со всеми работами, но и проголосовать за самую вдохновляющую из них.

Тема выставки «Микс». Организаторы фестиваля намеренно выбрали такое многогранное направление для того, чтобы дать молодым дизайнерам максимальную свободу самовыражения.

Это больше, чем выставка. Это микс форм и сюжетов, материалов и культур. Буквы на холстах и досках для скейта, акриловые 3d полотна и деревянные буквенные инсталляции, кириллический узор в вышивке и буквы в рабочем блокноте каллиграфа, леттеринг в фото-искусстве и даже на рентгеновском снимке — разнообразие воплощений поражает.

Буквы замиксованы с другими формами, людьми, фактурами! Их вынесли в производство, в текстиль, в металл, в ювелирные изделия. На фесте уже состоялись коллаборации авторов и стилей, которые в своем сотрудничестве представили нечто новое и прогрессивное. Здесь можно увидеть классику в виде изящной каллиграфии и перфоманс-направление каллиграффити.

До 16 ноября проводится первый этап голосования, а уже в середине декабря мы узнаем, кто же станет автором самой вдохновляющего леттеринга или каллиграфии 2022 года по результатам онлайн-просмотров. Познакомиться со всеми работами и проголосовать можно по ссылке https://efestmsk.ru/online-efest2022.

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