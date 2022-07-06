Юлия Николаева вошла в ТОП-10 женщин-кинопродюсеров России

Генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева вошла в десятку лучших женщин-продюсеров России по результатам опубликованного независимого рейтинга аналитического издания «Бюллетень Кинопрокатчика», при этом став единственным представителем анимационной отрасли.

Ключевыми критериями, по которым оценивалась деятельность кандидатов стали соотношение сборов и бюджета каждого проекта, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, а также работа с дистрибьютором. Рейтинг учитывал полнометражные проекты, премьеры которых прошли в прокате, на фестивалях или ОТТ-платформах в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2022 года.

Профессиональное жюри отметило два анимационных полнометражных фильма, генеральным продюсером которых выступает Юлия Николаева. Это «Плюшевый Бум!», премьера которого состоялась 18 ноября 2021 года и «Финник», с релизом 24 марта 2022 года. Обе картины были созданы на Студии Компьютерной Анимации «Петербург», при поддержке Фонда кино.

Анимационный фильм «Финник» на протяжении четырех недель оставался абсолютным лидером российского кинопроката и отмечен рядом профессиональных премий и наград. В частности на II Международном фестивале фильмов для детей и юношества «Герой», проходящем в Красноярском крае с 19 по 23 мая, «Финник» одержал победу в номинации «Лучший полнометражный анимационный фильм».

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