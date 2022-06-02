Юные артисты и блогеры на фестивале «Страна-Театр-Школа»

Под конец учебного года в Москве встретились юные артисты из школьных, самодеятельных театров из разных городов и учебных заведений Пермского края, Иркутской и Ярославской областей. Эти регионы стали участниками проводимого Ассоциацией Музыкальных Театров при поддержке Министерства культуры РФ Второго Всероссийского Фестиваля для детей и молодежи «Страна – Театр – Школа», который каждый раз охватывает разные области страны. Но замысел форума всегда единый: после начальных отборов в регионах лучшие работы показываются в столице, на этот раз финальный смотр прошёл на сцене Детского музыкального театра юного актёра.

Капустный рай. ГРАН-ПРИ

Символично, что итоговый этап фестиваля представил спектакли самых разных жанров, стилей и для самых разных возрастов. Гран-при удостоилась очень трогательная, «семейная» история «Капустный рай» по пьесе известного автора спектаклей для детей Михаила Бартеньева в постановке Театрального объединения «Родничок» города Ангарск Иркутской области. А следом диплома лауреата в номинации «Лучшее художественное оформление» был удостоен практически взрослый, очень вдумчиво и зрело сыгранный спектакль «В поисках радости» иркутской Образцовой театральной студии «Зеркало», поставленный по пьесе Виктора Розова, которая исполнялась на сценах крупнейших театров страны. Помимо профессионалов, работы третьего тура оценивало детское жюри, присудившее свой специальный диплом «Дети выбирают» спектаклю «Сказка о попе и работнике его Балде» — яркой и забавной интерпретации Народного театра миниатюр «Чапля» города Шелехов Иркутской области знаменитой сказки Пушкина в жанре фольклорного действа. «Взрослое» жюри наградило этот спектакль дипломом лауреата в номинации «Лучший актерский ансамбль», а исполнителя главной роли Валерия Поповичева дипломом «За лучшую актёрскую работу». Еще один яркий актёрский талант – Даниил Уваров – был награждён именным дипломом за роль в спектакле «Шукшин. Рассказы» Творческого объединения «Люди» Детской музыкальной школы города Лысьва Пермского края. Эта работа выделялась невероятной зрелостью каждой сцены. Потому была удостоена лауреатского диплома в номинации «Лучший актёрский ансамбль». А в спектакле «Закон джунглей» Детской театральной студии «Балаганчик» города Александровск Пермского края на сцену были эффектно перенесены персонажи Редьярда Киплинга, и эта работа удостоилась диплома за лучшую хореографию.

Закон джунглей

Темпераментно исполненные постановки театра «Вдохновение» средней школы Борисоглебского района города Иваново, пермского Театра-студии «Качели», театра «Радость» школы деревни Мокеевское Ярославской области и театральной студии «Глобус» школы посёлка Дюдьково Ярославской области поражали свободой и раскрепощённостью юных артистов. А тот факт, что театральное движение способно объединить на одной сцене коллективы из региональных центров и школьные театры из небольших городов и сёл, становится важнейшим примером творческого единения. Ещё одним примером такого неформального общения стал итоговый круглый стол, в рамках которого участники смогли пообщаться с членами жюри, обсудить свои работы и познакомиться со слушателями еще одного образовательного проекта фестиваля – «Школы юного театрального блогера», которая проводилась в Театре имени Наталии Сац.

Люди города Лысьва

Этот курс лекций и практических занятий – ноу-хау фестиваля. Он призван помочь юным любителям блогосферы грамотно и понятно рассказывать о таком специфическом контенте, как музыкальный театр. Ведь зачастую не только подростки и старшеклассники, но и взрослые, называющие себя блогерами, если и обращают своё внимание на события в театральном мире, то оценивают их столь неумело и нелепо, что не то, что для специалистов, но даже для мало-мальски просвещённых людей такие высказывания становятся неинтересны. «Школа юного театрального блогера» направлена на пополнение тех понятийных и оценочных суждений, которые позволят со знанием предмета рассказывать об увиденном в театре. И делать это ярко, понятно, в общем, так, чтобы новым зрителям захотелось, следуя советам блогера, прийти в театр. Своим опытом в рамках прошедшей «Школы юного театрального блогера» делились опытные специалисты. Выпускница факультета медиа технологий Высшей школы экономики Юлия Панасенко провела практикумы по монтажу видео в сети ВКонтакте и составлению текстовых постов на этом ресурсе. Отдельный мастер-класс был посвящён созданию видеоклипов на платформе ВКонтакте и, как признавались слушатели Школы, они смогли открыть для себя много новых возможностей этого ресурса. Пианистка, журналист и блогер Ксения Кутулас работала со школьниками над стилистикой текстовых материалов для сети Телеграм, и это были именно те практикумы, которые позволили юным блогерам рассказывать о театре не на бытовом уровне, а применяя профессиональные оценочные категории и делать, тем самым, свои публикации интересными гораздо более широкому кругу читателей. Практический мастер-класс провела известная блогер, автор топового блога «Scope» на платформе Яндекс.Дзен Нина Бенуа. А театровед, редактор сайта «Недоросль» Катерина Антонова обсуждала со слушателями Школы театральную терминологию и способы описания спектаклей на самых живых примерах – проведя школьников по репетиционным аудиториям и пообщавшись с артистами, а также показав детям гримёрный и художественный цеха. Такое погружение в закулисье, по признаниям школьников, стало одним из самых ярких и незабываемых впечатлений.

Сказка о попе и его работнике Балде

По отзывам юных блогеров, получившийся курс позволяет не только освоить базовые навыки владения соцсетями, но и действительно помогает осознать специфику оценки явлений академического театра. А для педагогов и родителей становится очевидно, что Школа юного театрального блогера становится оптимальным ресурсом для направления «зависания» детей в гаджетах в полезное русло. И открывает многим юным любителям театра много нового. Занятия вселяли уверенность, что у слушателей «Школы юного театрального блогера» появится интерес двигаться по пути дальнейшего осознания тонкостей работы с таким специфическим контентом, как драматический и музыкальный театр. И уж точно, что и артистическая практика в школьных театрах, и занятия в «Школе юного театрального блогера» являются оптимальными ресурсами для воспитания творческих и ярких личностей и перенаправления энергии подростков от «зависания» в гаджетах к более результативным и конструктивным увлечениям.

Надежда ДРАГАН

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