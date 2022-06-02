В «Вегас Сити Холл» наградили лауреатов IV Областного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «7 нот Подмосковья»

В концертном зале «Вегас Сити Холл» 31 мая прошли гала-концерт «Миллион огней» и награждение лауреатов IV Областного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «7 нот Подмосковья».

В этом году в проекте приняло участие более двух тысяч детей и молодёжи в возрасте от 6 до 20 лет. Отборочные выступления конкурсантов проводились на пяти подмосковных площадках: Дворец культуры «Балашиха», Клинская детская школа искусств имени П.И. Чайковского и музей-заповедник П.И. Чайковского, Культурный центр Любови Орловой в Звенигороде, Хореографическая школа им. Ирины Зайцевой в Наро-Фоминске.

Финалистами конкурса стали более 50 коллективов.

Открыла концертную программу авторская песня «Миллион огней», записанная директором фестиваля, музыкантом Ильёй Колуновым совместно с хип-хоп исполнителем LOC-DOG при участии вокалистов-лауреатов фестиваля.

«Этот фестиваль — настоящий праздник вашего таланта. Я рад видеть каждый год ваши счастливые глаза. Это энергия, которая заряжает меня и мою команду. Знаете, ваша энергия зарядила и губернатора Московской области, и при его поддержке фестиваль с этого года проводится в статусе областного!» – сказал сооснователь фестиваля-конкурса «7 нот Подмосковья», депутат Госдумы Сергей Колунов.

Сергей Колунов назвал победителей в номинации «Приз зрительских симпатий». По итогам интернет-голосования хореографический коллектив «Акварель» из Егорьевска набрал более 5 тыс. голосов.

«Мы подумали и решили, что я поеду в город Егорьевск и поставлю ребятам танец. Возможно, они выступят с ним и получат приз, а если не получится, то останется в коллективе хороший номер», – поделилась член жюри конкурса, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников МГИК, заслуженная артистка России Людмила Байкова.

Театр народной песни «Теремок» стал лауреатом I степени в номинации «Фольклор». Призами победителю стали профессиональная запись с коллективом аудиоверсии народных сказок, диплом участника и золотая пластинка со встроенным чипом. При наведении камеры мобильного телефона на чип отображается творческий номер, с которым выступал коллектив. Вручала подарки певица Манижа.

Имена победителей в этот вечер были объявлены в восьми номинациях: «Современная хореография», «Классическая хореография», «Народный танец», «Ритмы улиц. Street Dance», «Академический вокал», «Фольклор», «Эстрадный вокал», специальная номинация «Моё Подмосковье».

«7 НОТ ПОДМОСКОВЬЯ» – это творческий подход к каждой детали. Победителям организаторы подготовили эксклюзивные награды, для многих подарки станут незаменимыми помощниками на творческом пути.

В праздничном гала-концерте «Миллион огней» приняли участие: специальный гость – хип-хоп и рэп-исполнитель DAVA, лауреаты конкурса, а также известные деятели культуры и искусств, которые входили в состав звёздного жюри:

Геннадий МИНХ, главный балетмейстер Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, народный артист России;

Сергей Филин, режиссёр-постановщик, премьер балета, художественный руководитель балетной труппы, руководитель молодёжной балетной программы Большого Театра, народный артист России;

Людмила Байкова, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников МГИК, заслуженная артистка России;

Максим НЕДОЛЕЧКО, художественный руководитель студии «Не Просто Танцы»;

Максим ЧАПЛЫГИН (B-BOY PLASTMASS), трёхкратный чемпион мира по брейк дансу, финалист шоу «Танцуют все» на телеканале «Россия 1»;

Елена ВОЛОДИНА, художественный руководитель концертного хора девочек «Алые паруса», заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ им. А. В. Луначарского;

Елена ПИНДЖОЯН, основательница и художественный руководитель театра-студии «Непоседы», заслуженный работник культуры Российской Федерации;

Денис МАЙДАНОВ, заслуженный артист России, депутат Государственной думы РФ;

Манижа, певица, участница конкурса «Евровидение-2021»;

Марина ДОМАШЕНКО, оперная певица, обладательница высшей музыкальной премии «Грэмми» и звания «Оперная Дива»;

Лариса Григорьева, полуфиналистка телепроекта «Голос дети 3», выпускница театра студии «Непоседы»;

Марина АНДРУСЕНКО, главный редактор музыкальных проектов Первого канала;

Артем ШАЛИМОВ, певец, актер, телеведущий канала МУЗ-ТВ.

Отличительная черта проекта – это команда детского жюри. В состав юных экспертов вошли пять активных детей и молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет, в соответствии с номинациями фестиваля. Председатели жюри – танцор Даниил САВЕЛЬЕВ и актёр Даниил МУРАВЬЁВ-ИЗОТОВ.

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