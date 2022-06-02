Всероссийский Фестиваль-конкурс «Стихопесня» — остался месяц до приема заявок!

В начале этого года, в непростое для нашей страны время, стартовал Всероссийский Фестиваль-конкурс «Стихопесня». Учредителем конкурса стала известная современная поэтесса Любава Трофимова. Всего за несколько лет Любава приобрела небывалую популярность в социальных сетях и онлайн-пространстве. В своих пабликах поэтесса не раз проводила различные поэтические конкурсы среди слушателей и почитателей, а Фестиваль-конкурс «Стихопесня» она наметила уже более года назад и рассчитывает проводить его регулярно.

Любава Трофимова искренне верит, что поэзия и добрые авторские песни делают этот мир лучше. Поэтесса делает всё от неё зависящее, чтобы поэтических мероприятий и концертов в нашей стране стало как можно больше. «Потому что творчество — это один из тех механизмов, который делает человека счастливым», — говорит Любава.

Всероссийский Фестиваль-конкурс «Стихопесня» задумывался с целью популяризировать поэзию и авторскую песню, а также поощрить талантливых авторов, пишущих на русском языке. Участвовать в фестивале могут все желающие авторы от 15 лет. Нет никакого верхнего ограничения по возрасту — это одно из уникальных условий фестиваля. Заявки принимаются по трём номинациям: «Поэзия», «Авторская песня», а также «Чтение стихов». Последняя номинация подразумевает, что заявитель может читать стихи других авторов.

Отборочный тур фестиваля начался 22 февраля и за три месяца заявки подали уже более 2500 участников. Организаторы фестиваля свидетельствуют небывалый интерес к конкурсу. Приём заявок закончится 1 июля 2022 года. «Такими темпами, с которыми стартовал Фестиваль, жюри придётся проделать колоссальную работу, оценивая такое количество работ», — считает Любава Трофимова.

После того как заявки принимаются, они размещаются в паблике Вконакте Всероссийского Фестиваля-конкурса «Стихопесня». Жюри конкурса отберёт лучших участников, которые перейдут на следующий этап конкурса — полуфинальные концерты. Жюри Фестиваля возглавляет известный российский певец, автор-исполнитель, поэт Павел Паскаль. Также в состав жюри входят: руководитель группы музыкальных лейблов Никита Шачнев; актёр, продюсер, ведущий программ на телеканалах «Пятница!», «Мир», Александр Молочко; руководитель Факультета Современной музыки Университета «Синергия» Ольга Кузнецова; продюсер киношколы им. М. Горького и Факультета Кино Университета «Синергия» Андрей Пономарев; певец и тренер голоса Илья Черниговский.

Полуфинальные концерты Фестиваля пройдут осенью, в восьми городах нашей Родины: Москве, Краснодаре, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. О датах и местах проведения концертов дополнительно будет известно уже этим летом. По результатам проведённых полуфинальных концертов будут определены участники финала Фестиваля, который состоится в Москве, в феврале 2023 года. Организаторы приготовили для победителей полуфинальных отборов и финала Фестиваля-конкурса «Стихопесня» прекрасные призы. Призёры полуфинальных концертов получат профессиональные домашние студии звукозаписи, а творчество победителей финала будет продвигаться музыкальным лейблом.

С мая 2022 года Генеральным спонсором Фестиваля стал Университет Синергия. Крупнейший частный ВУЗ России приготовил для участников и финалистов ряд образовательных программ в качестве призов, в том числе: Гран-при — программа обучения «Предпринимательство в музыкальном бизнесе» с получением государственного диплома. Также Университет «Синергия» предоставит образовательные программы в виде вебинаров для всех участников Фестиваля. «Мы хотим, чтобы наш Фестиваль стал действительно народным. Чтобы то, что прозвучит со сцены, было по достоинству оценено зрителями и слушателями, а не только членами жюри», — заявляет Любава Трофимова.

Участие в Фестивале — бесплатное. Подать заявку на Всероссийский Фестиваль-конкурс «Стихопесня», можно по ссылке: https://stihopesnya.ru .

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