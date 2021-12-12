Юрий Куклачев приглашает детей и взрослых на новогоднее фантастическое представление «МЯУГЛИ»

Новую планку для своих артистов ставит создатель единственного в мире театра кошек: новогоднее фантастическое представление «МЯУГЛИ» – цирковое шоу, в котором задействованы несколько десятков кошек, будет показано в ежедневном режиме с 26 декабря 2021 года по 8 января 2022 года в Концертном зале «Измайлово», где размещается свыше 1000 зрителей.

Мэтр клоунады и дрессировки самых независимых домашних питомцев считает, что обладают артистическими талантами именно беспородные кошки:

– Дворняжки – серые, трёхцветные, сибирские – способны воспринимать тонкие материи, они смышлёные и находчивые. Персы, британцы – кошки выведенных пород этими свойствами не обладают. Во время селекции они потеряли природную смекалку и умение «просвечивать» человека, – поясняет народный артист России Юрий Куклачёв. – Для подготовки цирковых номеров я использую способности кошки. Если она любит прыгать – развиваю это, с помощью игры превращаю в трюк. Кошку нужно не только поощрять – угощать, с ней надо играть, с ней иначе не договоришься.

Действие «МЯУГЛИ» проходит на сказочном тропическом острове. Основой колористики сценографии становятся цвета природы: песочный, золотистый, активный бежевый, а также все оттенки зеленого – от цвета сочной травы до оливкового – в новогодней палитре 2022 года, по уверению астрологов.

Сюжет представления развивается по законам детектива: жители острова, в числе которых Добрая фея и Весёлый клоун, охраняют волшебный фонарь с магическим светом, излучающим нежный детский смех. В этот радужный мир попадают пираты, которые прячут награбленное, а потом похищают чудо-светило, и наступают кромешная темнота и тотальная мерзлота…. Финал будет радостным, а зритель – счастливым, об этом позаботятся пушистые артисты, которые устроят под овации публики настоящий кошачий карнавал.

Юрий Дмитриевич рассказывает, что триста кошек побывало в его театре, и каждая из них была уверена, что и дом, и театр артиста – это её собственность. На время зимних каникул та же участь ждёт и «Измайлово». Кошки будут бродить по сцене, а также – в фойе Концертного зала перед спектаклем, где будет проходить интерактивная программа для маленьких зрителей: мастер-классы по рисованию песком, жонглированию и пантомиме.

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