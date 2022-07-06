Ювелирная эстетика и история создания Atelier PM since 2017

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История компании Atelier PM — это история любви основателя Максима Злобина и прекрасных лабораторно выращенных ювелирных камней. Увидев муассанит, невозможно забыть его невероятный блеск и сияние.

Так родилась идея создавать великолепные украшения, чтобы роскошь стала чуть доступнее. Стоимость лабораторно выращенных камней в несколько раз ниже природных, а по качеству такие камни не только не уступают, но и по некоторым параметрам превосходят натуральные.

Далее был сложный этап поиска фабрики. Это большой и непростой путь к идеальному производству. Команда Atelier PM побывала на нескольких фабриках в Италии и Таиланда, России, где изготавливают украшения топовые ювелирные бренды. Это бесценный опыт международных компаний. И теперь все изделия изготавливаются на премиальном производстве с соблюдением мировых требований к качеству ювелирных продуктов.

«Я всегда был эстетом. Это касается всего: внешнего вида, моего пространства, тяги к искусству и просто желание накрыть красивый завтрак самому себе. Плюс качество. Эти два понятия соединились в Atelier PM. Для меня очень важно доверие клиентов. Ну, и чтобы их глаза сияли ярче наших камней, – говорит Максим Злобин. – Есть такое мнение, что ювелирные украшения — только для особых случаев. Atelier PM — это повод праздновать КАЖДЫЙ день. Для красоты, роскоши и совершенства не нужны специальные поводы. Жизнь — это и есть повод. Благодаря Atelier PM мечты становятся ближе. Нет, не так. К мечтам можно прикоснуться. Можно сделать их часть великолепного образа. Выбрать свое украшение от Atelier PM».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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