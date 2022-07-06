Лев Маврин и Дмитрий Калинин представили «Сказание об Александре Невском и Руси тринадцатого века» в комиксах

Если разбудить русского человека среди ночи и спросить: «Кто такой и чем знаменит Александр Невский?» — он вспомнит Ледовое побоище. Невский-воин известен практически каждому.

Александр Ярославич был бесстрашным воителем и победителем, но обращать внимание только на эту грань личности сужает его роль в истории России, уверен автор этой книги режиссер и сценарист Лев Маврин.

«Именно поэтому в названии нашего графического романа “Александр Ярославич” фигурирует настоящее имя героя, а не прозвище. Мы хотим обозначить широчайший масштаб исторической персоны, показать и другие, выходящие за рамки клише, грани личности великого князя — сына, мужа, друга, стратега, государственного деятеля».

Комиксы в жанре героического эпоса познакомят с громкими победами Александра Ярославича и расскажут о менее известных событиях государственной жизни: о сложном нравственном выборе, о связях между правящими элитами, об отношениях в семье князя, о судьбе одного человека и всего народа в целом.

«Произведение опирается на мощный культурный и научный пласт, накопленный к сегодняшнему дню. Книга перенесет в тринадцатый век и поможет представить жизнь князя Александра Невского: очень личную и неразрывно связанную с эпохой. Историю сына, отца, мужа, правителя, воина и дипломата», — Юрий Пыльцын, кандидат исторических наук.

«Книга охватывает весь период жизни русского князя — от его детства и юности до зрелого возраста. Мы не ставили перед собой задачу создать идеализированный образ русского правителя. Наш герой проигрывает и побеждает, делает правильный выбор и ошибается, находит свой путь и теряет его. Мы представляем Александра Ярославича в первую очередь человеком. Живым человеком со своим характером. Я человек из киноиндустрии и поэтому напоследок скажу вам: «Приятного просмотра!» — Лев Маврин, автор книги «Александр Ярославич. Героический эпос», российский режиссер, сценарист.

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Они дополняют повествование песнями, записанными уральским симфоническим оркестром, живым звучанием гуслей, анимированными сценами грандиозных сражений, интервью с авторами проекта.

* * *

Как вечное светило, он пережил зенит

И выдался в закат для всей земли своей.

Он выбросил и меч, и ярость, а с ними добрый щит,

Вооружился мудростью. Умом, что не было острей.

И зрелость встретил князь не только искуплением,

Но осознанием деяний, хороших и плохих,

Не выбор жертв, но выбор зол. И укрепился в вере,

Раскаявшись за все: за мертвых и живых.

Он жил историей, историей чтоб стать вовеки,

Судьбой, что собственным лишь делом создана.

Дитя потерь, отец свободы – Александр Невский,

Воздав отчизне жизнь, прожил ее сполна

Правитель, воин, князь и миф о человеке.

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