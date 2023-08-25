Южнокорейский фантастический блокбастер «Луна» режиссера Ким Ён Хва выходит в российский прокат

28 сентября кинопрокатная компания Russian World Vision выпустит в кинотеатрах южнокорейский фантастический блокбастер «Луна» режиссера Ким Ён Хва. Фильм рассказывает историю корейского астронавта, который попадает под метеоритный дождь, из-за чего терпит аварию на тёмной стороне луны. В главной роли снялся популярный k-pop певец и актёр До Кён Су, известный под псевдонимом D.O. — участник популярного южнокорейского бойзбенда EXO. Производством картины занималась известная студия CJ, которая подарила миру «Паразитов» Пон Чжун Хо.

«Луна» рассказывает об исследовательской миссии на луне, в центре которой — корейский астронавт, столкнувшийся с неожиданной аварией, которая приводит к сигналу бедствия на станции. В 2029 году южнокорейский космический аппарат для исследования лунной поверхности отправляется в путешествие на луну. Весь мир следит за этой грандиозной миссией, но внезапно происходит вспышка на солнце, в результате чего космический корабль накрывает солнечный ветер и он терпит крушение. В живых остаётся лишь один член экипажа — Хван Сон У. Это не первый раз, когда космический корабль Южной Кореи отправляется на луну. За пять лет до событий фильма корабль Narae-ho уже взмывал в космос с самыми грандиозными планами, но только для того, чтобы разлететься на куски еще на этапе запуска. Теперь, перед лицом очередной трагедии, спасение жизни единственного выжившего астронавта становится главной целью Корейского института аэрокосмических исследований и правительства. Вся страна, затаив дыхание, надеется на его благополучное возвращение. А бывший руководитель полётов, вместе с оставшимися на Земле людьми, вступает в жестокую схватку со стихиями, чтобы вернуть Хван Сон У обратно.

Главными референсами при создании картины можно назвать оскароносную «Гравитацию» Альфонсо Куарона и «Марсианина» Ридли Скотта, сюжеты которых также сфокусированы на истории выживания героя, оказавшегося в космосе в полном одиночестве. Как и западные коллеги, режиссер «Луны» мастерски сочетает в своей картине элементы красочного блокбастера, поражающего своими космическими пейзажами и динамичным сюжетом, и тонкой человеческой драмы, в фокусе которой — неумолимое желание выжить и во что бы то ни стало вернуться домой. Пропитанные адреналином переживания героя и его спасителей, накаляющиеся с каждой минутой, не оставят зрителей равнодушными. А невероятные космические виды и лунные ландшафты, увиденные на большом экране, станут одним из главных киновпечатлений осени.

Картину снял режиссер Ким Ён Хва, известный такими хитами, как «200 фунтов красоты» и «Государственный представитель», а также новаторской серией фильмов «С Богами», который установил беспрецедентный рекорд в истории корейского кинематографа — более 20 миллионов просмотров. Теперь же режиссер обращается к теме космоса, демонстрируя зрителю знакомый, но всё ещё неизведанный мир луны. Ким считает, что корейские кинотехнологии в достаточной мере продвинулись вперед, чтобы помочь его картине отличаться от других фильмов космической тематики, и амбициозно стремится создать произведение, удовлетворяющее зрителя как с технической точки зрения, так и с точки зрения эмоциональной насыщенности. Он заявил: "Я хотел создать фильм, который не только демонстрирует техническое совершенство, но также обладает эмоциональной глубиной. Полагаю, что корейское кино достаточно выросло, чтобы выделиться среди множества других фильмов на космическую тематику".

Техническая сторона картины мастерски продумана. Задолго до начала съёмок в различных цехах кинопроизводства, таких как отдел художников-постановщиков и отдел освещения, были проведены обширные предварительные тесты и симуляции, что позволило повысить качество космических сцен за счет предварительной визуализации. Для достижения реалистичности во время съёмок использовались камеры с высоким разрешением, что потребовало сложного дизайна декораций и высокого уровня знаний в области VFX. Для фильма также построили макет космического корабля, который почти полностью повторяет реальный — как наружным оснащением, так и внутренним. Лунный исследовательский аппарат, которым астронавт Хван Сон У управляет на поверхности луны, также был проработан до такой степени, что, по словам съёмочной группы, «эксперты могли управлять им и выполнять основные миссии на реальной луне».

Режиссер Ким Ён Хва подчеркнул: «Если мы тщательно воссоздаем каждый элемент нашей вселенной, общее качество соответственно повышается. Будь то предмет одежды или реквизит, намерение состояло в том, чтобы создавать реальные физические объекты и затем доработать их при помощи компьютерной графики».

Помимо визуальной части, «Луна» также уделяет пристальное внимание своему звуковому оформлению. Тщательная работа по микшированию велась от предпродакшена до финальной стадии производства картины. Специалисты по звуку вместе с режиссером стремились максимально реалистично воспроизвести "все физические столкновения, которые могут произойти в космическом вакууме". Только на этапе подготовки к производству создатели «Луны» потратили более семи месяцев, чтобы оживить неизведанное пространство за пределами Земли. Тщательно проработанный звук в сочетании с реалистичным изображением превращают «Луну» в настоящее адреналиновое приключение, которое покорит зрителей невероятным эффектом погружения.

О РЕЖИССЕРЕ

Режиссер Ким Ён Хва начал свой путь в кинематограф с фильма «О, братья!» в 2003 году. За время своей режиссерской карьеры он успел поразмышлять о поверхностном восприятии внешности в фильме «200 фунтов красоты»; создать пропитанную глубокими эмоциями картину, основанную на реальной истории южнокорейской национальной команды по прыжкам с трамплина в фильме «Государственный представитель»; еще раз преодолеть технологические ограничения в фильме «Мистер Гоу» и воплотить в жизнь воображаемый мир загробной жизни с подробно продуманным сюжетом и грандиозным размахом в сериале «С Богами», добившись череды кассовых успехов с совокупными 46,27 миллионами просмотров. Он получил признание за мастерство в создании коммерчески успешных проектов, став при этом лауреатом трёх крупных кинонаграды Южной Кореи, в том числе «Blue Dragon Film Awards», «Baeksang Arts Awards» и «Grand Bell Awards», и зарекомендовал себя как известный режиссер, которого узнают по всему миру. Теперь он делает еще один смелый шаг со своим 7-м фильмом «Луна», предоставляя зрителям возможность пережить глубокую человеческую драму, которая разворачивается на фоне реалистичных и впечатляющие видов космоса, созданных с помощью первоклассных VFX-технологий.

ОБ АКТЕРАХ

Соль Гён Гу

Соль Гён Гу учился на специальности кино и театра в университете Ханьян, а после выпуска из университета был задействован в многочисленных театральных постановках. Ближе к середине 1990-х годов он начал появляться в художественных фильмах во второстепенных ролях, а уже в 1999 году сыграл свои прорывные главные роли в картинах «Птица, застывшая в полёте», а также «Радужная форель» и «Мятная конфета». Популярность последнего фильма в одно мгновение превратила Соль Гён Гу в одного из самых популярных молодых актёров в Корее. В последующие годы Соль Гён Гу не раз принимал участие в проектах, которые пользовались огромным успехом у аудитории — к примеру, в 2003 году он снялся в фильме режиссёра Кан У Сока «Сильмидо», который стал одним из самых популярных корейских фильмов в истории. Среди последних работ Соль Гён Гу можно найти такие зрительские хиты как «Воспоминания убийцы», «Безжалостный» и «Хочу посмотреть в глаза твоим родителям».

До Кён Су (EXO)

До Кён Су, дебютировавший в качестве участника K-pop группы EXO, начал свою актерскую карьеру после того, как получил признание за свои актерские способности в фильме «Тележка» и телесериале «Ничего страшного, это любовь». Он получил награду «Лучший новый актер» на кинопремии Blue Dragon Film Awards за фильм «Мой надоедливый брат» и попал в поле зрения режиссера Ким Ён-Хва, сыграв главную роль в его сериале «С Богами», который собрал более 10 миллионов просмотров. Он также приобрел популярность благодаря сериалу TVN «Муж на сто дней», который установил рекорд по одному из самых высоких рейтингов в истории телесериалов кабельной сети. До Кён Су расширил свой актерский спектр — от тонких эмоциональных образов до трогательных мелодрам. Будучи поклонником космических фильмов, он мечтал о том, что “когда-нибудь сможет поработать на съемочной площадке в космосе”. Он решил взяться за роль в «Луне», потому что сценарий картины показался ему превосходным и он хотел бросить вызов самому себе. До Кён Су сумел мастерски передать различные эмоции, которые испытывает его герой: от благоговейного трепета при первой высадке на Луну до страха остаться в полном одиночестве на просторах космоса и непоколебимой решимости выжить.

Ким Хи Э

Ким Хи Э — южнокорейская актриса и модель, начинавшая свой путь в индустрию со съёмок в рекламных роликах. Её актерский дебют состоялся в фильме «Первый день двадцатого года» в 1984 году. После этого последовали роли в дорамах «Жена» и «Совершенная любовь», которые принесли Ким Ни-э признание критиков и любовь публики. Следующим большим проектом, приумножившим популярность Ким стал сериал «Женщина моего мужа», который стал в Южной Корее настоящим хитом. После небольшого перерыва, во время которого Ким Хи-э была сосредоточена на своей модельной карьере, актриса вернулась в кинематограф. Совершив несколько жанровых экспериментов, во время которых она успела сняться в триллере, сериале о подростках и даже мюзикле, Ким вернулась к знакомому жанру семейной драмы и приняла участие в сериале «Мир супружеской пары», который вернул ей былую популярность.

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