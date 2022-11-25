Зачем нужен семейный праздник? Психолог благотворительного фонда «Дела семейные» Аза Гезгу рассказывает о том, как семейное торжество поможет объединить членов вашей семьи.

В наше неспокойное время многие недооценивают важность семейных праздников. Казалось бы, что может быть проще, собраться семейным кругом, отметить праздник, поговорить и разойтись. Да легче легкого! Казалось бы, что тут такого? Все в сборе, посидели поговорили да разошлись. Но такие посиделки вклад в долгосрочные, крепкие и теплые семейные отношения, своего рода цемент, который укрепляет семейный уклад. В ритме современной жизни, к сожалению, нам не всегда хватает времени на детей. Практически каждому знакома ситуация, когда ребенок обращается с просьбой поиграть с ним, провести время, а в ответ слышит: «Не сейчас», «Мне некогда», «Я устал». Немного позже мамы и папы удивляются: «Почему мы не понимаем друг друга?», «Почему ребенок уходит из дома?». Тут уже не до семейных праздников!

Однако, если вы, как и многие, мечтаете о крепкой и дружной семье, доверительных и искренних отношениях, может, все же стоит найти время и устроить небольшие семейные посиделки для укрепления семейных связей между родителями и детьми?

Небольшое торжество в кругу семьи — это самый верный способ укрепить и сблизить всех родственников! В тех семьях, где есть такие праздники и моменты, которые их объединяют, намного сильнее эмоциональная привязанность. Ведь даже, казалось бы, такой малозначительный повод, как полученная пятерка или четвёрка в четверти по такой трудной математике день рождения любимой кошечки или собаки, может подарить сильные положительные эмоции. Особенно если праздник предложили провести самые маленькие члены семьи, отказывать не стоит. Отказ может уничтожить желание малыша проявлять инициативу и участвовать в семейных делах, — рассказывает психолог Аза Гезгу, психолог благотворительного фонда «Дела семейные».

Почему же семейные праздники так необходимы? Во-первых, это дань семейным традициям, которые родители передают детям, и которые хранят связь поколений. А традиции — это то, на чем держится наше общество и семья в частности.

Вторая причина – психологическая. Праздники не похожи на нашу обычную жизнь. Они позволяют вырваться из рутины, делать что-то новое, необычное. Мысли о скором торжестве помогают пережить каждодневную рутинную работу, такая запланированная радость всегда помогает справиться с психологическими трудностями.

Празднуйте, даже если есть затруднения с финансами. Времена бывают разными. Иногда на то, чтобы отметить какой-то праздник нет ни времени, ни денег. Но не стоит огорчаться. Небольшое торжество — это то, что необходимо для поднятия настроения у вас и членов вашей семьи, в конце концов, самое главное не сам праздник, а те впечатления, что от него останутся.

Выступление с любимыми песнями, домашняя театральная постановка руками детей – это же сам по себе маленький праздник. А если еще и украсить свой дом всей семьей и самостоятельно приготовить угощение для праздника, мероприятие получится по-настоящему семейным, — делится Аза Гезгу.

26 ноября во всем мире традиционно празднуется День матери. Сотрудники благотворительного фонда «Дела семейные» разделяют и поддерживают семейные ценности, ведь семья — это самое главное, что непременно должно быть в жизни каждого человека. Ко дню матери сотрудниками благотворительного фонда «Дела семейные» был организован совместный праздник для мам и детей, подопечных нашего фонда. Участники подросткового клуба фонда устроили для мам настоящее театральное представление, после окончания спектакля мамы совместно с детьми учились основам кондитерского искусства, приняв участие в мастер - классе по росписи пряничного домика, в процессе которого узнавали для себя новое о пряничном мастерстве, например, из чего состоит пряничное тесто и как с ним работать.

Завершился семейный праздник дружным чаепитием за большим столом, где участники праздника делились друг с другом впечатлениями о прошедшем мероприятии.

Переборщить с праздниками нельзя, уверена психолог фонда Аза Гезгу. Ведь не каждый из семейных праздников станет грандиозной вечеринкой. Тихие, уютные семейные вечера в кругу семьи, время, проведенное за настольными играми, или совместное чтение увлекательной книги — это тоже своего рода маленький праздник, который пойдет на пользу и детям и родителям.

Фонд «Дела семейные» помогает малообеспеченным неполным и многодетным семьям в сложных социальных обстоятельствах, а также выпускникам интернатных учреждений. Мы помогаем детям и взрослым в сложных социальных ситуациях, когда им не на кого опереться. Это бывает не всегда просто сделать государству, а мы – можем.

Любой вклад поможет оплатить, например, занятие для ребенка с психологом, логопедом, дефектологом. а еще — приобрести детям сезонную одежду и купить достаточно еды в тех случаях, когда у семьи нет такой возможности.

Если вы считаете, что это ценно — присоединяйтесь, чтобы поддерживать тех, кому сегодня очень трудно, но чью жизнь вы готовы менять к лучшему. Помочь нам продолжать нашу работу можно здесь.

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