«Небесные девы апсары». Копия рельефа храма Ангкор-Ват (сер. XII в.). Франция, мастерская Фернана Леже 1960-70-е гг.

«Как вы могли столько всего найти и так хорошо сохранить? Это же такая редкость!», - сотрудник посольства Королевства Камбоджи Ри Панья удивлен и восхищен. Куратор выставки «В тени ангкорских башен. Искусство Камбоджи» Галина Сорокина раскрывает секрет: экспозицию готовили почти год. Например, гипсовое панно «Небесные девы апсары» реставраторы Музея Востока готовили к показу с марта.

Камбоджийская коллекция Музея Востока – немногим меньше 500 единиц хранения. Лучшая часть из них – более 150 экспонатов – и составила основу экспозиции. Здесь представлены серебряные церемониальные сосуды, лаковые подносы и коробки, инкрустированные перламутром и зеркальным стеклом, тканые храмовые завесы с религиозными сценами, металлические шкатулки в виде реальных и мифических животных, манускрипты на пальмовых листьях.

«Мы сосредоточились на предметах декоративно-прикладного и искусства, традиционных ремеслах. Именно эти вещи позволяют прочувствовать душу народа, увидеть, как и чем живут кхмерские люди», - объяснила куратор Галина Сорокина.

Она рассказала, что коллекция камбоджийского искусства сформировалась благодаря щедрым дарам, в том числе камбоджийских дипломатов. В день открытия выставки в Музее стало на одну единицу хранения больше: Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Камбоджа в Российской Федерации господин Паня Пичкхун преподнес в дар серебряное блюдо с чеканным изображением Ангкора.

«Эта выставка не только отмечает художественные достижения Камбоджи, но и служит платформой для развития культурного обмена и взаимопонимания между нашими странами. Я надеюсь, что, отправляясь в это путешествие по искусству и традиционным ремеслам Камбоджи, вы будете вдохновлены и очарованы красотой и изяществом представленных работ», - напутствовал гостей господин Паня Пичкхун.

В ответном слове заместитель директора Третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Толченов отметил важность таких выставок для обеих стран: «Мы очень рады, что Государственный музей Востока не только имеет предметы камбоджийской культуры в своей коллекции, но и организует такие выставки, чтобы мы могли насладиться этими раритетными вещами. И мне кажется очень символичным название этой выставки, которое не только выводит из тени Ангкора прикладное и ремесленное искусство этой страны. Оно выводит собственно камбоджийское искусство из тени более известных цивилизаций, которые существовали на Востоке».

Выставка «В тени ангкорских башен. Искусство Камбоджи» приурочена к 70-летию независимости Королевства Камбоджа.

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