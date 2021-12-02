В парке развлечений «Сказка» начинается сезон новогодних чудес

Парк развлечений «Сказка» приглашает посетить «Фабрику рождества», где гостей ждет настоящий калейдоскоп новогодних чудес. На территории парка уже заработала почта Деда Мороза, готовятся к открытию зимние развлечения, уже можно бронировать места на «Сладкую фабрику Деда Мороза» и квест «Слет Дедов Морозов».

Новому году и Рождеству — быть. Первые письма с пожеланиями приняла Почта Деда Мороза. Весточки о подарках улетают в Великий Устюг из шести волшебных ящиков, расположенных на территории парка.

Как и в прошлом году, ожидается яркая и насыщенная программа, в которой праздничного настроения и чудес с избытком хватит и детям, и взрослым.

Одним из ключевых событий праздничной поры станет полюбившийся детям всех возрастов Новогодний квест «Слет Дедов Морозов». 25-26 декабря 2021 и 2, 3, 5, 7 января 2022 на центральной площади соберутся Санта Клаус, Пер Ноэль, Йоуллупукки и Дед Мороз. Вместе с детьми они отправятся в невероятное квест-путешествие с посещением аттракционов, играми и знакомством с традициями стран, откуда прибыли все хранители главного праздника года.

25-26 декабря 2021 и 1-9 января 2022 впервые гости посетят новую уникальную площадку — «Сладкую фабрику Деда Мороза». В волшебном замке можно будет встретиться с Дедом Морозом, поиграть в «Конфетный пароль», потанцевать на морозной дискотеке, побывать на «Пряничной мастерской» и в «Воображариуме». И, конечно, ни один не уйдет без сладкого подарка.

В декабре за праздничным настроением можно приходить на каток, с бесплатным посещением в будние дни, тюбинговую горку и волшебный батут «Зимняя сказка», чтобы под музыку и разноцветные огни запасаться самым лучшим праздничным настроением.

Кроме того, все новогодние каникулы продлится праздник с сюрпризами и подарками для всех гостей. Ежедневно, со 2 по 8 января (с 16:00 до 19:00), посетителей сказочного парка будут встречать главные герои Нового года — сильный и могущественный тигр, Дед Мороз со Снегурочкой и их веселые помощники.

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