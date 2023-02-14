Завершается приём заявок на сценарный конкурс «Метод»

Завершается приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе сценарного мастерства в рамках образовательного проекта «Метод» (Фабрика контента). Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, подать заявку можно до 20 февраля 2023 г. включительно на официальном сайте конкурса.

Принять участие в масштабном проекте может каждый россиянин, достигший возраста 18 лет, вне зависимости от образования и уровня профессиональной подготовки. Для участия в конкурсе принимаются проекты игровых и анимационных полнометражных фильмов, сериалов и видеоигр и литературные произведения для экранизаций.

Также будет организована специальная номинация «Моя Москва» для поддержки авторов, популяризирующих город в своих синопсисах и сценариях.

Проект реализуется с целью выявления лучших молодых авторов, создающих конкурентоспособный отечественный медиаконтент (идеи, синопсисы, сценарии, книги, видеоигры и т.д.) для создания независимой площадки по сотрудничеству талантливой креативной молодежи с инвесторами, ведущими продюсерскими компаниями и онлайн-платформами страны.

В экспертную комиссию конкурса войдут: писатель, сценарист Александр Цыпкин, генеральный директор группы компаний Газпром-Медиа Кит Андрей Терешок, директор департамента собственного производства Иви Вадим Соколовский; директор редакции художественной литературы издательства ЭКСМО Александра Шипетина и другие представители ведущих онлайн-платформ и продюсерских компаний.

На первом этапе будет сформирован лонг-лист из 100 проектов, авторы которых на базе Российской государственной библиотеки смогут принять участие в мастер-классах от ведущих представителей киноотрасли, а также получить индивидуальные консультации от тьюторов, среди которых – главный редактор компании «СТВ» Александр Архипов, главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов, креативный продюсер Алексей Сашин, Президент Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексей Алешковский, генеральный директор компании Black Box Production Павел Сарычев и другие.

По итогам образовательной программы будут определены авторы проектов, которые примут участие в финальном питчинге, по итогам которого будут заключены соглашения о сотрудничестве молодых авторов с продюсерскими компаниями.

Все участники лонг-листа (ТОП-100) будут приглашены в сценарное комьюнити, где будут публиковаться брифы и запросы от ведущих компаний, информация о грантовых конкурсах и образовательные материалы.

Организатором конкурса является АНО «Центр кинофестивалей и международных программ» совместно с АНО «Креативная экономика», дирекцией «Российской креативной недели», Агентством креативных индустрий, продюсерским центром «Мувистарт». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

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