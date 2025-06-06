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Завершена реставрация павильона № 67 «Карелия» на ВДНХ

editor
By editor
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карелия - павильон на вднх

Реставрация павильона № 67 «Карелия» (бывшего «Карело-Финская ССР», «Советская печать») на ВДНХ завершена. Совсем скоро в обновленном павильоне откроется иммерсивная мультимедийная выставка «Ожившие шедевры русской сказки».

Объект культурного наследия федерального значения павильон № 67 «Советская печать» (бывший «Карело-Финская ССР») — один из четырех на ВДНХ, в отделке которых использовали резьбу по дереву, и единственный, декорированный деревянными скульптурами. После комплексной научной реставрации, начавшейся в 2023 году, уникальное здание обретет новую жизнь.

Деревянная резьба и скульптуры павильона «Карелия»

карелия - павильон на вднх

Резной барельеф «Новая жизнь» работы скульптора Льва Кардашова и шесть деревянных скульптур, установленных на колоннах в фронтоне портика главного фасада, считаются главным украшением павильона. Две центральные фигуры — крестьянка и рабочий, справа и слева от них — молодые сосенки с пушистой хвоей.

Барельефы символизируют главные отрасли экономики республики — лесную промышленность, земледелие, животноводство и рыболовство, а также механизацию и электрификацию этих отраслей.

«Скульптуры неплохо сохранились. Но семидесятилетний возраст все же дает о себе знать ― на дереве появились трещины, под действием осадков изменился цвет. После двух лет кропотливой работы реставраторы привели фронтон в порядок: провели щадящую очистку, восстановили утраченные элементы и покрыли резной барельеф и скульптуры современными защитными составами», — написал в своем блоге Мэр Москвы Сергей Собянин.

После расчистки, в процессе которой специалисты использовали только особо щадящие очищающие средства, была проведена докомпоновка утраченных элементов. Недостающие фрагменты реставраторы вручную воссоздали с учетом пластики авторской резьбы 1950-х годов.

Этапу реставрации предшествовало тщательное обследование состояния скульптур. Для этого к работе были привлечены реставраторы, специализирующиеся на работе с деревянными произведениями искусства, технологи, архитекторы. Реставрация проводилась под контролем аттестованных специалистов и представителей Департамента культурного наследия города Москвы.

Интерьеры «северной сказки»

Сохранность интерьеров оказалась не столь высока, как фасадов. Они во многом утратили свою первоначальную декоративную отделку. При этом планировка здания в капитальных стенах, лепная и штукатурная отделка, столярные заполнения частично сохранилась.

«Отреставрировали колонны шестиколонного портика, облицованные красным гранитом, с медными капителями, воссоздали покрытие пола терраццо, сохранив и отреставрировав центральный фрагмент», — рассказал Сергей Собянин.

Мастера отреставрировали штукатурную поверхность стен и потолков, колонн и карнизов. Расчистили и докомпоновали утраченные элементы лепного декора павильона, например, капителей колонн, потолочных розеток и портала главного входа. Отреставрировали гипсовые панно в виде снежинок, скрытые под поздней штукатуркой, а стены выкрасили в светло-желтый цвет — такой же, как в 1954 году.

«Были воссозданы элементы декоративного оформления: гипсовые барельефы с изображениями тружеников северного края, бронзовые люстры», — сообщил Мэр Москвы. На них под сенью флагов изображены труженики сурового Севера: рыбаки, лесорубы, хлеборобы. Работы по воссозданию гипсовых барельефов велись по эскизному проекту скульптора при участии авторского надзора. Первоначально в мягком материале были изготовлены рабочие модели, затем, после их утверждения, барельефы были отлиты в гипсе.

карелия - павильон на вднх

карелия - павильон на вднх

Также, по словам Сергея Собянина, в центральном зале павильона отреставрировали уникальный портал из карельской березы.

Важной частью работы стала реставрация лестницы с металлическим ограждением и дубовым профилированным поручнем. Ступени лестницы выполнены в технике терраццо, а площадки покрыты метлахской плиткой. Возвращена первозданная красота и одной из визитных карточек павильона ― входному порталу и резным дверям работы Н.И. Чижова, на которых искусно изображены пушистые еловые ветви, фигурки птиц и белок.

Совсем скоро в обновленном павильоне откроется иммерсивная мультимедийная выставка «Ожившие шедевры русской сказки», посвященная книжной иллюстрации русских художников последней трети ХIХ ― начала ХХ века по сюжетам русских волшебных сказок и былин, а также пейзажной живописи.

История павильона № 67

Павильон № 67 «Советская печать» на ВДНХ — здание, построенное в 1954 году как павильон «Карело-Финская ССР» для экспозиции достижений КФССР на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Объект культурного наследия народов РФ федерального значения.

Первоначально в павильоне размещалась экспозиция, посвященная хозяйству Карело-Финской ССР. Позже тематика павильона была изменена. Материалы, посвященные Карелии, были перемещены в павильон «Ленинград и Северо-Запад РСФСР», а в 67-м павильоне разместилась экспозиция «Наука». В ней демонстрировались основные достижения Советского Союза в области науки и техники.

С 1959 по 1964 год в павильоне находилась экспозиция «Культура и быт народов РСФСР», где выставлялись произведения живописи и декоративно-прикладного искусства разных регионов РСФСР. С 1964 по 1966 год павильон занимала экспозиция «Целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимическая промышленность», рассказывавшая об истории развития и новейших достижениях в этой отрасли.

С 1967 года в павильоне разместилась экспозиция «Советская печать», где демонстрировалась печатная техника (буквоотливные машины, полиграфическое оборудование и т.д.), а также образцы продукции различных печатных издательств Советского Союза. В последующие годы в павильоне проводились разнообразные художественные и исторические выставки. В 2019 году, в рамках 80-летия Выставки, в павильоне размещалась экспозиция, посвященная влиянию ВДНХ на культуру советского и российского общества.

Фото © пресс-служба ВДНХ

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